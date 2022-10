Gioia enorme per Mandy Moore, mamma per la seconda volta. Nato il figlio tanto atteso, a 20 mesi di distanza dall’arrivo del suo primogenito August. Sono stati mesi complicatissimi per la donna, che aveva confessato di avere una malattia che non le permetteva di vivere serenamente la preparazione al parto. Ma nonostante le grandi difficoltà riscontrate, ora ce l’ha fatta a portare a termine la sua gravidanza e ha scritto un bellissimo messaggio, insieme al suo adorato marito, che ha sposato 4 anni fa.

A proposito della patologia di Mandy Moore, ora mamma per la seconda volta con il figlio partorito nelle scorse ore, ad inizio agosto aveva annunciato: “Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale. È stato terribile. Ma posso farlo ancora una volta. Posso scalare di nuovo quella montagna. Vorrei che i farmaci fossero un’opzione – solo l’idea di essere sul tavolo è così bella. Ma andremo avanti come abbiamo fatto l’ultima volta. Alla fine di giugno aveva cancellato il resto del suo tour In Real Life.

Mandy Moore mamma per la seconda volta: il figlio si chiama Ozzie

Dunque, Mandy Moore è diventata finalmente mamma per la seconda volta con l’arrivo del suo secondo figlio maschio. Sono stati nove mesi intensi, ma ora è al settimo cielo. Questo l’annuncio social con la rivelazione del nome del neonato: “Ozzie è qui! Oscar Bennett Goldsmith è arrivato un po’ in ritardo ma con molta disinvoltura (e una consegna più facile/veloce rispetto al fratello maggiore, con grande gioia dei suoi genitori). Ogni proverbio è vero: i nostri cuori sono raddoppiati e l’immediatezza dell’amore è sbalorditiva”.

Poi ha concluso il post, aggiungendo: “Non abbiamo parole e siamo così grati per la nostra famiglia di quattro persone! 💓💓💓💓”. Tornando un attimo alla malattia di Mandy Moore, il sito Cinematographe ha ricordato che è affetta da una patologia autoimmune che si chiama porpora trombocitopenica immunitaria, la quale fa riferimento al processo di coagulazione del sangue e quindi non ha la possibilità di utilizzare l’epidurale durante il parto, diventato così più doloroso. Il suo adorato marito è il cantante Taylor Goldsmith. I due sono convolati a nozze nel 2018 nella città di Los Angeles.

Mandy Moore, 38 anni americana, è una cantautrice e attrice. Tutti la ricordano soprattutto per il suo esordio al cinema nel 2001 ne Il dottor Dolittle 2 e Pretty Princess. Poi l’anno successivo ha recitato nel film I passi dell’amore – A Walk to Remember, mentre in televisione è nota per essere stata Rebecca Pearson nella serie This is Us. In questa occasione ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globe.