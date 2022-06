Secondo bebè in arrivo: Mandy Moore incinta. E l’annuncio sui social, oltre a essere inaspettato, è anche originale. Nessun pancino accennato, ma ha rivelato di stare aspettando un figlio con il marito e cantante 36enne pubblicando la foto del primogenito con una maglietta con scritto ‘Big Brother’, fratello maggiore.

Nell’annuncio l’attrice 38enne ha fatto riferimento alla serie che l’ha vista protagonista negli ultimi 6 anni, ‘This Is Us’: “Un incredibile capitolo della mia vita è appena terminato e il prossimo, come madre di due bambini, sta per iniziare… Siamo così grati ed entusiasti. Il piccolo Goldsmith numero 2 arriverà in autunno!”.





Mandy Moore incinta del secondo figlio

E così “Gus sarà il miglior fratello maggiore”, ha scritto Mandy Moore nella didascalia del post che naturalmente ha fatto il pieno di like e di felicitazioni. Gus sta per August, il figlio avuto da Taylor Goldsmith. I due si sono sposati a novembre 2018 nel giardino della loro casa a Los Angeles, di fronte a una cinquantina di invitati tra cui diversi volti noti.

Al matrimonio di Mandy Moore, ora di nuovo incinta, e Taylor Goldsmith non mancavano infatti alcuni dei co-protagonisti di ‘This Is Us’ come Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown e Chrissy Metz. Il primogenito della coppia vip è nato a febbraio 2021. August in inglese significa ‘agosto’ e il motivo di questo nome è presto spiegato.

“Era agosto quando Taylor ed io abbiamo scoperto che aveva avuto un maschietto (ed è anche il mese del compleanno di Taylor). Ci è sempre piaciuto questo nome, quindi era già deciso molto in anticipo”, aveva spiegato Mandy Moore incinta che presto assaporerà la gioia di diventare mamma bis. Sesso e nome del bebè probabilmente saranno una sorpresa.

