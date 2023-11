Senza alcun preavviso, arriva l’annuncio che è mamma bis. E di una femminuccia stavolta, la sua “baby girl”. Così come il primogenito, che dunque si appresta a diventare un fratello maggiore, anche questa volta una delle bionde più famose del mondo si è affidata a una madre surrogata. E come successo per il primo figlio ha dato la notizia ai fan di Instagram a sorpresa. La secondogenita è una bambina, si chiama London e ha già il suo primo look tutto rosa con il nome stampato sopra.

“Grata per la mia baby girl”, la didascalia del post che in pochi minuti ha ricevuto una marea di like e di congratulazioni, anche da gente famosa. Non ha ancora mostrato il volto della piccola, ma solo questo completino super trendy composto da calzamaglia e maglietta a maniche lunghe rosa, quest’ultima decorata con il nome della bimba di strass sul petto. Accanto al set, un paio di mini occhiali da sole fucsia e un piccolo peluche di filo a forma di coniglietto.

Mamma vip per la seconda volta di una “baby girl”

E così Paris Hilton e il marito Carter Reum sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Phoenix è arrivata London, anche se come detto l’ereditiera, influencer, imprenditrice e volto della tv statunitense non ha l’ha ancora presentata al mondo.

Paris, Phoenix, London: sono tutti nomi di città ma in questo ultimo caso on si tratta né di una questione ereditaria, né tantomeno di una scelta dal significato simbolico perché Paris Hilton aveva le idee chiare sul nome London già da diverso tempo.

“Sono davvero entusiasta che un giorno Phoenix avrà una sorellina, di nome London – diceva in un podcast in cui era intervenuta lo scorso 1 marzo – la mia città preferita e ho sempre desiderato chiamare mia figlia London. In realtà avevo scelto quel nome ormai da molto tempo, probabilmente da più di 10 anni”.