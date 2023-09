“Salutate Elio”. Ce la ricordiamo bambina, ora la vip è diventata mamma per la prima volta (FOTO)

Tutti, sì praticamente tutti, la ricordano ancora bambina. E invece oggi è diventata mamma per la prima volta. L’attrice, che ha partorito qualche giorno fa, ha deciso di condividere la notizia della nascita del suo primo figlio sui social, attraverso una bella foto del neonato e una lunga didascalia in cui svela il nome, racconta che il parto è avvenuto in casa ma rivolge anche un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono stati vicini a lei e al marito durante questi mesi.

“Salutate Elio Ocean, nato in casa martedì 19 settembre – scrive – Siamo tutti sani e felici. E siamo così innamorati del nostro sole! Siamo così grati al nostro team di nascita che ci ha tenuto per mano per tutto il tempo e ha reso il viaggio così gioioso e in espansione. La nascita è l’esperienza più selvaggia! Le nostre perfette e amorevoli ostetriche Tiffany e Taylor la nostra saggia e meravigliosa doula Patti il nostro medico Phabby se avessimo avuto bisogno di trasferirci”.

Mamma per la prima volta: “Salutate Elio Ocean”

“In questi giorni di guarigione post-partum siamo stati visitati da alcuni angeli. Grazie a @ccmeyer per il suo corso incredibilmente informativo che ho seguito nelle prime settimane di gravidanza. Gli operatori del parto sono incredibili! Infine, grazie ad Andrew, la mia roccia per tutto il parto, letteralmente, perché mi sono stretta a te e non hai mai vacillato. Elio ha il papà più tenero e affettuoso. Ok, la lunga didascalia ormonale ed emotiva è finita!”.

E così anche Bonnie Wright è diventata mamma. La Ginny Weasley nella saga di Harry Potter, che era super innamorata del protagonista, è al settimo cielo insieme al marito Andrew Lococo. E a congratularsi con la coppia non potevano mancare i componenti del cast della saga con cui l’attrice ha condiviso ben 8 film.

Insieme dal 2020, per il marito e neo papà Bonnie Wright ha lasciato Los Angeles per trasferirsi a San Diego, città in cui attualmente vivono. A marzo 2022 la coppia si è sposata in una cerimonia all’aperto in California. Un anno dopo, durante il loro anniversario, l’annuncio dell’arrivo del loro primo figlio con una foto di lei con il pancione e il marito abbracciati. E ora Elio Ocean è arrivato.