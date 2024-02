Lutto nel mondo della musica, è morta la mamma del famoso artista. Adele Zerilli si è spenta all’età di 98 anni ed era considerata la mamma di uno dei più grandi interpreti viventi della musica. Ad annunciarne la morte della donna, avvenuta il 31 gennaio, è stato lo stesso figlio che su Instagram posta un bellissimo ricordo di lei e un video in cui ballano insieme. “Troveremo un piccolo rock ‘n roll bar, usciremo e balleremo”, scrive l’artista. Le post si legge una delle canzoni più belle mai scritte dall’autore: “Ricordo che la mattina mamma sentiva la sveglia suonare”.

Continua la canzone: “Mi sdraiavo nel letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per il lavoro, il rumore della tua trousse di trucchi sul lavandino. E le signore dell’ufficio tutte col rossetto, profumo e gonne fruscianti, come sembravi sempre orgogliosa e felice mentre tornavi a casa dal lavoro. Non c’è la telefonata della domenica, i fiori o il biglietto per la festa della mamma. Non è una casa in collina con un giardino e un piccolo cortile. Ho la mia hot rod in Bond Street”.





E ancora. “Sono più vecchio ma mi riconoscerete in un attimo. Troveremo un Little rock ‘n roll bar e andremo a ballare”. Parliamo chiaramente della mamma di Bruce Springsteen. La madre del boss era di origini italiane e nonostante l’età non rinunciava mai ad andare a un concerto del figlio. Adele Zerilli era nata a Brooklin il 4 maggio del 1925 e la sua famiglia era chiaramente di origini italiane.

Figlia di emigrati: Antonio Zerilli, il padre, veniva da Vico Equense, Adele era una donna di grande forza, ma anche di grande amore verso i figli. Fu proprio Adele a comprare la prima chitarra a Bruce e ad incoraggiare la sua passione per la musica e in rock’n roll. Il Boss era molto legato alla mamma e non raramente accadeva che Bruce la invitasse sul palco a ballare con lui.

“Quando Bruce descrive con affetto la sua famiglia di origine mi fa sempre piacere”, racconta Vittorio Savarese, nipote del boss: la sua bisnonna, Chiara Sorrentino, e la nonna di Springsteen, Adelina Sorrentino, erano sorelle. “Ho conosciuto la mamma di Bruce sette anni fa, una persona solare. Quando venne, si fece dare il certificato di nascita di suo padre”.

