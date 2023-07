“È nato, sono al settimo cielo”. Il primo figlio della famosa è un maschietto. E ha un nome pazzesco

Mamma per la prima volta: l’attrice, famosissima e anche chiacchieratissma in passato, ha dato il benvenuto al suo primo figlio. È un maschietto. La notizia della gravidanza era arrivata a marzo scorso, quando la star aveva pubblicato sui social uno scatto di una tutina bianca con scritto “Coming Soon”. A quel post sono seguite una serie di foto con il pancione in bella vista, ma l’annuncio della nascita non è arrivato da lei in persona, sui social. L’ha infatti resa nota un portavoce della coppia ai media americani, che ha anche rivelato il nome particolare scelto per il primo erede.

Si chiama Luai il piccolo. È un nome di origine araba, la nazionalità del neo papà e che significa “scudo” o “protettore”. Il bimbo è nato a Dubai, dove i neo genitori vivono, e non è ancora stata resa nota con precisione la sua data di nascita. “La famiglia è innamorata al settimo cielo”, ha proseguito il rappresentante dell’attrice, che per ora non ha ancora condiviso sui social, con i fan, la lieta notizia né tantomeno uno scatto del bebè.

La vip ha partorito: mamma per la prima volta, è un maschietto

E così Linsday Lohan è diventata mamma. L’attrice e star di Mean Girl ha partorito il primo figlio avuto con il marito Bader Shammas. Il sesso era già noto, lo aveva preannunciato il sito TMZ perché durante l’ormai tradizionale gender reveal party al quale avevano partecipato diverse amiche vip non aveva svelato il momento in cui viene reso noto il fiocco rosa o celeste.

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Lindsay Lohan ha pubblicato la prima foto insieme a Bader Shammas, braccio destro del vicepresidente della società Credit Suisse, nel novembre 2021. E subito aveva fatto capire la sua intenzione di sposarsi, visto che aveva già l’anello di fidanzamento al dito. Le nozze poi sono arrivate un anno dopo, nel luglio del 2022, quasi in segreto.

“Sono la donna più fortunata del mondo. Mi ha trovato e sapeva che volevo trovare felicità”, ha scritto la star dopo essersi ufficialmente sposata. Ora, un anno dopo, la nascita del loro primo figlio. “Siamo benedetti e grati”, la didascalia del post con cui aveva fatto sapere di essere in dolce attesa.