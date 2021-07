Federico Bernardeschi e Veronica Ciarpi sono diventati marito e moglie e sole 48 ore dalla vittoria dell’Italia a Euro 2020. Dopo i festeggiamenti per sconfitto l’Inghilterra ai rigori e messo in bacheca la coppa, il centrocampista della Nazionale e della Juventus è partito in direzione Carrara, sua città natale, per sposare la fidanzata.

Veronica Ciardi è conosciuta per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello e dopo inviata della trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso ma è ricordata soprattutto per la sua amicizia speciale con la modella napoletana Sarah Nile, che in queste ore ha spiegato il motivo della sua assenza al matrimonio dell’amica Veronica. Le due fecero scalpore i baci saffici e il gioco di seduzione che durò per tutta la permanenza nella casa, ma sembra che ultimamente qualcosa si sia rotta ormai irrimediabilmente.

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per cui oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. – ha scritto Sarah Nile si Instagram – In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno in parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere e di pensare completamente opposti”.





L’ex gieffina ha pubblicato anche un messaggio inviato su Whatsapp a lady Bernardeschi: “Questa volta non andrò via in silenzio, questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. So solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa… Io sono trasparente, solo luce, tu tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito – per poi concludere – Ti auguro buona vita”.

questo cinema gratuito by maicol berti pic.twitter.com/4jPydQ503t July 13, 2021

Chi c’era tra gli invitati? Maicol Berti, altro concorrente iconico con cui Veronica è rimasta molto amica, il GF 10 semplicemente VIVE pic.twitter.com/cNkv0sF3pJ July 13, 2021

Ma tra gli ospiti c’era un altro concorrente della decima edizione del Grande Fratello. Maicol Berti, arrivato in chiesa insieme ad altri personaggi noti del mondo dello spettacolo: Margherita Zanatta del GF 11 insieme al compagno e Georgette Polizzi (ex Temptation Island) e il fidanzato.