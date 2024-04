L’anno per Leo Gassmann è iniziato come meglio non avrebbe potuto e ora nella vita del cantante e attore è arrivato anche l’amore. A stregarlo una ragazza 24enne, classe 2000, star internazionale. In questi anni la carriera artistica di Leo è letteralmente esplosa. Si è fatto conoscere dal grande pubblico nel febbraio 2020 vincendo la sezione ‘Nuove proposte’ di Sanremo con il brano ‘Vai bene così”. Nello stesso giorno è uscito il suo primo album in studio dal titolo Strike.

Nel 2020 doppia il personaggio di Guy Crood nel film I Croods 2 – Una nuova era. Il 4 dicembre 2022 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 nel quale arriva diciottesimo con il brano Terzo cuore. Il 24 febbraio 2023 è uscito il suo secondo album, intitolato La strada per Agartha. Nel corso del 2023 si è cimentato come attore. L’11 febbraio 2024 esce il film TV per Rai 1 Califano nel quale Gassmann debutta come attore proprio nei panni di Franco Califano.





Lo stesso giorno esce sugli store digitali Califano (Original Motion Picture Soundtrack), album che contiene i 7 brani ricantati da Leo Gassmann e presenti nel film. Sempre riservato sulla sua vita sentimentale, prima di questa relazione l’unica di cui si ha conoscenza è quella con l’ex allieva di Amici Enula. Ora il settimanale Chi ha pubblicato delle foto in cui Leo è in compagnia di una bellissima attrice.

Di chi si tratta? Di Maia Reficco. Argentina con cittadinanza statunitense (nata a Boston) è un’attrice e cantante. È nota per i ruoli nella serie originale di Nickelodeon Latin America, Kally’s Mashup, e nella serie thriller horror Pretty Little Liars: Original Sin, uno spin-off di Pretty Little Liars. Suona anche il sassofono e l’ukulele.

Quando era piccola era solita comporre canzoni nei libri di botanica che sua madre le comprava. È figlia di Katia Viqueira e Ezequiel Reficco e ha un fratello minore, Joaquin Reficco Viqueira, che fin dall’infanzia si è specializzato nel canto. Venne a sapere del progetto di Nickelodeon, Kally’s Mashup grazie a Claudia Brant e a Instagram; Brant è stata colei che si prese l’incarico di inviare le cover che Reficco fece, di diversi artisti, e le inviò alla piattaforma, quindi è stata poi contattata dalla produzione della serie per un’audizione.