La figlia vip ha condiviso uno scatto di se stessa mentre allatta la figlia di quattro mesi, Louetta, per festeggiare il suo 35esimo compleanno. La ragazza ha inoltre confessato di non essersi sentita mai così bella. “L’anno scorso, il giorno del mio compleanno, avevo appena scoperto di essere incinta di Lou ed ero così stanca e un po’ nauseata e non avevo davvero l’ha detto a qualcuno”, ha detto ancora la figlia dell’attore.

“Così tante nuove sensazioni e cambiamenti in corso dentro di me. Ero nervoso ed eccitato e sentivo tante piccole farfalle nello stomaco e mi chiedevo profondamente chi potesse essere questa piccola anima”, ha scritto ancora nella bellissima foto che la ritrae insieme alla figlia.

Rumer Willis, la foto mentre allatta la figlia Louetta

Nella foto Rumer Willis si è mostrata senza trucco, con i suoi lunghi capelli biondi sciolti da un lato e mentre allattava la piccola Louetta. Ha scritto di come la maternità le abbia cambiato la sua prospettiva sulla vita, l’attrice di C’era una volta a Hollywood ha aggiunto che: “L’anno scorso è arrivato con così tanta crescita, così tante sfide e paure da superare ma accanto a più gioia di quanto potessi mai immagina… ho davvero imparato cosa significa arrendersi al nucleo più profondo di me stesso e trovare una forza e un potere primordiale che non sapevo di avere”.

Figlia degli attori Demi Moore e Bruce Willis, è nata in Kentucky nel periodo in cui il padre stava girando il film Vietnam: verità da dimenticare. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1995 nel film dove recitava la madre, Amiche per sempre, venendo accreditata come Willa Glen. Dal 2020 ha una relazione con il cantante Derek Richard Thomas. Il 20 dicembre 2022 hanno annunciato la gravidanza di Rumer e il 18 aprile 2023 è nata la primogenita della coppia, Louetta Isley Thomas Willis.

Prima che Rumer diventasse la madre di suo figlio, il compagno Derek ha scritto un amorevole post di compleanno in suo onore per il suo 34esimo compleanno sul suo Instagram. “Nel breve tempo che siamo stati insieme hai riempito la mia vita di gioia e pace. È tutto così facile con te”, ha sottotitolato sotto una foto di Rumer. “Sei un essere umano magico, sono così felice che tu sia entrata nella mia vita”.