Fan senza parole, la mamma del campione gialorosso mostra il fisico. A 45 anni la donna non fa che mettere in bella mostra un fisico decisamente scolpito. Una bellezza insindacabile a 45 anni. La madre dell’attaccante giallorosso si chiama Francesca Costa. Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

La madre di Nicolò Zaniolo, grande successo tra i fan. Ebbene si, l’attaccante giallorosso vanta una mamma che non passa di certo inosservata. Su Instagram la foto è stato un vero successo. Francesca Costa si è mostrata a tutti in tenuta sportiva con tanto di scarpe da running.





La madre di Nicolò Zaniolo, bellissima a 45 anni

È bastato un selfie di Francesca Costa per fare perdere la testa ai tifosi. Ma la foto sottolinea anche un dettaglio. Il fisico della 45enne è il risultato di allenamento mirato. E infatti la donna si mostra vicino al tapis roulant ricevendo una cascata di like e commenti di apprezzamento. (Nicolò Zaniolo, la nuova fidanzata).

Ma un secondo dettaglio avrebbe attirato l’attenzione di tutti. Infatti in basso ecco un disegno in bianco e nero una figura: mentre Zaniolo esulta, sullo sfondo Francesco Totti e Giuseppe Giannini: “Grazie per averci creato quel fenomeno sul quadro”, commenta qualche utente sul talento calcistico del figlio.

E a proposito di successo e talento, Nicolà Zaniolo tutti ricorderanno quando quel 7 settembre 2020, durante il primo tempo della partita di UEFA Nations League, l’attaccante ha riportato una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che gli è costato una lunga pausa. Nicolò è tornato a giocare in nazionale il 5 settembre 2021, praticamente quasi a un anno dall’infortunio. Una ripresa alla grande.

