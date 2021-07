Terribile gaffe della figlia di Madonna. Cucina e ‘parla’ italiano ma la frase è choc: “Ha capito cosa ha detto?”

Veronica Ciccone, vero nome di Madonna, è una delle popstar più famose al mondo. Il suo successo è globale, tanto da essere diventata una vera icona non solo della musica ma dell’intero star system. Fin dagli anni ’80 con pezzi come “Like a prayer”, “La Isla Bonita” e “Like a Virgin” ha ottenuto un immenso successo. Nella sua vita Madonna ha spesso rivolto il suo sguardo ai bambini meno fortunati, sostenendo diversi progetti umanitari.

Un’attenzione che si è portato anche dentro la famiglia: Madonna ha infatti sei figli, di cui ben quattro adottati. Nel 1986 ha avuto Lourdes Maria dal compagno di allora, il personal trainer Carlos Leon, con il quale si lasciò subito dopo. Nel 2000 ha sposato il regista Guy Ritchie, dal quale ha avuto Rocco John. Nel 2006 i due hanno adottato un bambino del Malawi, David Banda. Poi hanno divorziato nel 2008. Nel 2009 un’altra adozione, la piccola Mercy James poi nel 2016 sono state adottate le gemelline Stella ed Estere Mwale. Attualmente Madonna è fidanzata con il 26enne Ahlamalik Williams.

Proprio Mercy James è la protagonista di un episodio sicuramente involontario, ma dagli esiti tra il grottesco e il trash. Madonna, infatti, ha voluto girare un video mentre la figlia prepara dei tacos di carne, un tipico piatto messicano. La stessa cantante scrive: “Meet my Italian Familia…..,…….. 🇮🇹🇮🇹🇮🇹! Food is very important to us! 🍳🌮🍝🥙!! Chef Mercy Jamesa! 😂”. Certo i tacos non sono proprio un piatto italiano, ma va beh.





Il video mostra la giovane Mercy intenta nella preparazione di questi tacos e, scherzando proprio sulla lingua italiana, aggiunge qualche parola con una pronuncia da rivedere. Ad esempio dice: “Taco di carrne” con due “r”. Il problema, però, arriva dopo. Mentre sta infornando una teglia Mercy tira un bestemmione che Madonna riprende senza batter ciglio. Difficile che la ragazza sapesse quello che stava dicendo, infatti lo ha detto con una tale nonchalance che non pensiamo lo abbia fatto consapevolmente.

Una volta che il piatto è servito in tavola suo fratello David dice: “Grazie mille”. Evidentemente qualche parola Madonna deve avergliela insegnata. I fan sono rimasti piacevolmente sorpresi da questo video: “Taco di carne…love the italian accent by Mercy 😂😂”. Certo qualcuno ha anche notato la super gaffe di Mercy bacchettandola ed invitandola ad imparare meglio l’italiano. Magari per il prossimo video sarebbe meglio lo facesse davvero. Alla mamma l’arduo compito…