Si preannuncia un’estate bollente quella di Maddalena Corvaglia e non soltanto per le alte temperature del periodo. Si è infatti infiammato il gossip e su di lei è uscita fuori una notizia che ha veramente del clamoroso. Se dovesse essere confermata da fonti ufficiali, si tratterebbe di una coppia inaspettata. Quando tutti hanno letto le indiscrezioni, sono rimasti a bocca aperta. Lui ha infatti ben 30 anni in meno dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, ma soprattutto è un uomo decisamente molto famoso.

Nell’ultimo periodo si era parlato di lei per l’ormai rapporto distrutto con l’ex amica Elisabetta Canalis. Come ricorderete, le due erano inseparabili, ma poi alcune incomprensioni e successivi litigi hanno fatto naufragare il legame e non si parlano ormai da anni. A Maddalena è stato chiesto più volte qualche dettaglio in più, ma non si è sbilanciata più di tanto. Ora sia ‘Novella 2000’ che ‘La Presse’ sono convinti al 100% che lei abbia iniziato un’importante e inattesa storia d’amore con quest’uomo.

‘Novella 2000’ non ha quindi dubbi ed è sicuro che Maddalena Corvaglia abbia cominciato questa relazione sentimentale con il vip. Anzi, sono pure stati riferiti dettagli importanti, infatti pare che la presunta coppia abbia certificato la loro storia durante un fine settimana contraddistinto dal romanticismo a Portofino. Si sarebbero recati all’interno del castello di Paraggi. La loro conoscenza è comunque consolidata da anni, ma stavolta è anche scattata quella scintilla in più che si chiama amore.





Dunque, Maddalena Corvaglia si sarebbe fidanzata con Paolo Berlusconi, ovvero il fratello del cavaliere Silvio. La showgirl ha 41 anni, mentre la sua presunta dolce metà ben 71. Questo quanto aggiunto invece da ‘La Presse’: “Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano”. Quindi, non ci sarebbero più dubbi a riguardo e per lei si tratterebbe di una svolta amorosa, così come anche per Berlusconi. Staremo a vedere se i due vorranno uscire allo scoperto per ufficializzare la liaison.

Maddalena Corvaglia, classe 1980, è stata fidanzata con Enzo Iacchetti. Poi si è lasciata e si è unita in matrimonio con il chitarrista americano Stef Burns, dal quale ha avuto la figlia Jamie Carlyn Birnbaum. La separazione è poi avvenuta nel gennaio 2017. Ora questa probabile nuova storia d’amore, destinata a far parlare di sé anche nei prossimi giorni e presumibilmente nelle prossime settimane.