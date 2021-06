Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, il gossip dell’estate continua. Vi avevamo annunciato della relazione tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il fratello dell’ex presidente del Consiglio. A lanciare la notizia, non priva di dettagli, erano state “Lapresse” e “Novella2000” con queste parole: “Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano”. Non una storiella estiva, ma vero e proprio amore. A conferma della storia ecco un romantico week end insieme a Portofino, nel castello di Paraggi.

Di sicuro c’è che i due si conoscono da tempo. Lei 41 anni, lui 71, 30 anni di differenza, ma si parla di amore, scintilla scoccata, fidanzamento. Dove sta la verità? Ovviamente la notizia ha fatto il giro del web e quando il clamore è arrivato al suo culmine ecco le parole di Maddalena Corvaglia. La showgirl ha smentito tutto, già, proprio così. Soltanto che adesso spuntano fuori altri dettagli che fanno capire come la vicenda sia tutt’altro che chiusa.

A due giorni dalle voci sul suo presunto fidanzamento con Paolo Berlusconi, Maddalena Corvaglia ha smentito tutto su Instagram: “Ho letto che sarei fidanzata …😆 Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà ,voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin … Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia , della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. 💋💋💋. Buon pomeriggio a tutti!”.





Il settimanale Oggi è tornato sull’argomento. Ebbene gli amici di Maddalena Corvaglia parlano di un rapporto di ‘amicizia’ con Paolo Berlusconi. Rapporto che è molto forte avendo la showgirl perso il padre da giovane e avendo trovato in Paolo un punto di riferimento. Dunque nessun fidanzamento. Maddalena è inoltre molto amica di Matilde, la moglie del figlio di Paolo, Davide: “Sono come sorelle e lei considera da sempre la famiglia di Paolo Berlusconi quasi come la sua seconda famiglia”.

Anche la figlia di Paolo Berlusconi, Luna, ha spiegato: “Maddalena è una cara amica, mia, di mio padre e della famiglia. Niente di più”. In ogni caso, come scrive Oggi, qualche dubbio resta lo stesso: “Se anche l’amicizia con Berlusconi si fosse trasformata in qualcosa di più, pare che Maddalena dovrebbe prima affrontare una trafila legale per parlarne: un accordo con l’ex marito prevede che ci sia il reciproco assenso prima di sbandierare un nuovo rapporto pubblicamente, un patto stretto per proteggere la serenità della loro bimba”.