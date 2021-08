Su Maddalena Corvaglia si è parlato moltissimo nell’ultimo periodo e ovviamente a farla da padrona è stato il gossip. Come detto, si è vociferato davvero di tutto senza avere conferme significative. Ciò che invece si è materializzato adesso è un qualcosa di diverso perché ci sono le prove. La showgirl è stata infatti paparazzata in dolce compagnia con l’imprenditore e possono quindi ripartire tutte le indiscrezioni del caso. Con i fan che sperano possano esserci delucidazioni da parte della diretta interessata.

Settimane fa aveva smentito categoricamente qualsiasi notizia, riguardante un suo fidanzamento: “Ho letto che sarei fidanzata. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”.

Maddalena Corvaglia si sta godendo delle magnifiche vacanze a Montorio, un’isola situata nell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna. E ha scelto di salire a bordo di una barca per farsi una bella gita in totale relax. Ma non era ovviamente sola. Innanzitutto c’era con lei, come dimostrano le immagini pubblicate dal settimanale ‘Chi’, la figlia Jamie di dieci anni. Ma le attenzioni evidentemente si sono rivolte altrove, visto che al fianco dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ c’era un ricco imprenditore.





Dunque, la bellissima Maddalena Corvaglia si è resa protagonista di tuffi, bagni e ha degustato un pranzo in barca. E c’era anche Paolo Berlusconi, considerato tempo fa il suo partner, anche se le notizie sono state prontamente smentite. Presente anche il figlio dell’uomo, Davide Luigi, che aveva al suo fianco la compagna Matilde Bruzzone. Per ‘Chi’ questa rappresenterebbe “la seconda famiglia di Maddalena Corvaglia”, la quale sarebbe anche stata ospite a casa dell’imprenditore con Jamie.

Paolo Berlusconi è il fratello dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Dal primo matrimonio ha avuto le figlie Alessia e Luna Roberta, dalle seconde nozze i figli Davide Luigi e Nicole Rose. Poi, finito anche questo matrimonio, ha avuto delle relazioni sentimentali con Katia Noventa, Natalia Estrada e Carolina Marconi. E ora queste voci su Maddalena Corvaglia, che continueranno a diffondersi.