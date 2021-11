“Si baciano”. Madame, la foto e tutti a parlare della sua nuova fidanzata: “Allora è vero”

Madame, la foto che sconvolge i fan. Non solo un successo sul piano professionale, in seguito all’uscita del nuovo brano, Perso nel buio, nato dalla collaborazione con un altro nome di spicco sulla scena musicale, ovvero Sangiovanni. La cantante, reduce dal palcoscenico sanremese, lascia accendere i riflettori anche sulla sua vita sentimentale. I fan impazziscono nel giro di poco tempo.

Una personalità certamente forte, un carattere determinato: Madame si è mostrata al pubblico senza veli fin dall’inizio. Ad oggi il suo profilo Instagram vanta un seguito di quasi 1 milione di follower, senza contare il successo raggiunto nelle classifiche musicali nazionali. Oggi, a colpire l’attenzione di tutti, è una foto che la cantante non ha avuto alcun problema a rendere pubblica.

“Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne”, ha affermato non troppo tempo fa durante un’intervista a La Repubblica: “Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”.





“Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale”. Parole che oggi trovano una conferma sulla foto del bacio con una ragazza, che nel giro di poche ore ha fatto impazzire i fan.

Le due appaiono in foto, la misteriosa ragazza non rivelata in volto è seduta sulle gambe di Madame e le due si scambiano un tenero bacio. Inutile aggiungere che i fan non attendevano altro, e nel giro di poche ore, una cascata di cuore per lei e tanta curiosità per scoprire l’identità della ragazza fortunata che sembra aver fatto breccia nel cuore della diva.