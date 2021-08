Incredibile quanto speso dalla cantante per l’outift scelto per una serata di beneficenza. Già nei giorni scorsi erano esplose polemiche per alcune sue dichiarazioni non bellissime nei confronti dei fan, ora il rischio che esploda una nuova bufera è dietro l’angolo. Ha deciso di indossare un vestito dorato e delle ciabatte di gomma, che avevano entrambe una firma d’eccezione, ovvero quella di Versace. L’abito ha un prezzo clamoroso, ma anche le stesse ciabatte non scherzano assolutamente.

Alcuni mesi fa ha raccontato degli aneddoti personali: “Quando avevo 14 anni mi innamorai dell’allenatore di pallavolo, lui ne aveva 30. Gli scrissi un messaggio ‘A diciotto anni potrò darti un bacio?’ Poi, arrivata ai 18, ero già da un’altra parte, innamorata della professoressa di matematica”, poi ha aggiunto: “Una volta chiedo alla bidella di consegnarle in classe il cd Le onde di Einaudi, con tanto di lettera. Lo capisce parecchio dopo: tredici giorni dopo, e mi ringrazia. Era una donna di poche parole, e non molto dolci”.

Si è dunque esibita in una performance musicale ad una serata di beneficenza e, sbirciando su Internet il costo del vestito usato, si può leggere che ha un prezzo di 4.100 euro. Mentre per acquistare le ciabatte c’è bisogno di spendere 350 euro. Non è stato l’unico personaggio famoso ad aver partecipato a questo evento, organizzato da Luisa Via Roma. C’erano anche Orlando Bloom, Hiedi Klum con la figlia Leni, Marica Pellegrinelli, Matteo Renzi, Emily Ratajkowski e Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.





Ad essere protagonista di questa vicenda è la cantante Madame. L’artista si è fatta conoscere benissimo e si è probabilmente consacrata in maniera definitiva grazie ad Amadeus e al Festival di Sanremo. La sua esibizione nella kermesse musicale più importante d’Italia è stata impeccabile e nei mesi successivi ha avuto solo grandi soddisfazioni. Madame però si è lamentata recentemente degli atteggiamenti di alcuni fan, che l’hanno fermata per strada senza però che avessero prima acquistato il suo cd.

Madame, classe 2002, è nata a Vicenza ed è una rapper. Al Festival di Sanremo ha preso parte con la canzone ‘Voce’. Durante un’intervista, rilasciata a ‘La Repubblica’, ha affermato di essere bisessuale e ha anche rivelato al ‘Corriere della Sera’ di essere stata vittima di atti di bullismo in giovanissima età. I suoi riferimenti musicali sono gli artisti Izi e Rkomi.