Sta facendo molto discutere sui social un video diventato virale in cui Renato Zero, avvistato a passeggio nel centro di Roma con due amiche, si sottrae velocemente all’obiettivo di uno smartphone e si allontana coprendosi il volto. La scena è stata ripresa da un fan che ha deciso di condividere tutto su Instagram, accompagnando il filmato con una didascalia eloquente: “Sei a Roma, vedi Renato Zero, ma lui copre la faccia”. Quel breve momento ha scatenato una bufera in rete, dove in molti si sono detti delusi dal comportamento del celebre artista.

Nel giro di poche ore, la vicenda ha acceso un dibattito acceso tra fan e utenti occasionali, tra chi difende l’uomo e chi invece lo critica aspramente. “Musicalmente è fantastico, artisticamente un mostro sacro, ma fuori dal palco sta a Zero veramente”, scrive qualcuno, mentre altri rincarano la dose parlando di un personaggio “scostante e lunatico”, aggiungendo: “Non direi proprio simpaticissimo”. Un ricordo negativo arriva anche da Bari, dove, a detta di un utente, Renato Zero avrebbe minacciato di sospendere un concerto a causa delle troppe foto, con un atteggiamento definito “arrogante”.

Renato Zero, polemica sul cantante: cosa ha fatto davanti ad un fan

Ma la delusione sembra non riguardare solo lui. Nei commenti, la questione si allarga ad altri big della musica italiana, e in tanti raccontano esperienze simili con altri cantanti. Un fan scrive: “Non è l’unico, spesso fuori, nella normalità, pensano di essere onnipotenti”, mentre un altro, con tono ancora più diretto, confessa: “Purtroppo anche il mio idolo, Claudio, stessa me*** fuori dal palco. Vabbè”. Ed è a questo punto che la polemica si trasforma in una riflessione più ampia: qual è il limite tra il diritto alla privacy e il dovere della celebrità di essere sempre disponibile?

La domanda attraversa i commenti, ma non trova una risposta univoca. Se da una parte c’è chi sostiene che i fan meritino almeno un sorriso o un saluto da chi hanno seguito per una vita, dall’altra si fa largo la voce di chi invita a una maggiore empatia verso chi, per quanto famoso, resta pur sempre una persona. “Scusate, ma secondo voi un artista deve essere sempre disponibile per foto e autografi? Ma no”, afferma con decisione un utente, ricevendo ampi consensi.

In mezzo a tutto questo clamore, c’è anche chi prova a riportare la discussione su un piano più umano. “Fuori dal palco è Renato Facchini, con una sua quotidianità, la sua famiglia e le cose che gli ballano in testa… E la cosa peggiore è che non lo abbiate capito dopo 60 anni”, scrive qualcuno, tentando di ricordare che, dietro la maschera dell’artista, esiste una persona con fragilità e bisogni propri. Forse il vero nodo non è tanto nel gesto di un artista che si copre il volto, ma nell’aspettativa continua di chi pretende che la magia della scena si estenda anche alla vita reale.