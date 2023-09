Chanel Totti di nuovo al centro della polemica. Bella, amante del lusso e dei vestiti alla moda oltre che grande appassionata di selfie e di vacanze super chic. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, 16 anni, non smette di raccontare la sua vita da sogno che fa ogni giorno sui suoi profili social. Qualche mese fa la giovane era finita al centro del gossip a causa del suo attuale fidanzato, all’epoca fidanzato con la tiktoker Martina De Vivo, che l’aveva accusata pubblicamente di essere stata l’amante del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Cristian Babalus.

“Io senza parole per lo schifo e le bugie lette sul mio conto, almeno dì la verità e prenditi, anzi prendetevi le vostre colpe! Dopo ciò il discorso lo chiudo qui, non risponderò più a niente che riguardi questa storia. Da oggi finisce qui”, aveva scritto Martina dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato.

Chanel Totti, critiche sotto la nuova foto Instagram



E infatti oggi Chanel Totti e Cristian Babalus sono fidanzati e non si nascondono. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si mostra sempre perfetta con make up e parrucco sempre impeccabile, outfit e accessori di lusso e somiglia molto di più a una trentenne che a una quindicenne. Per questo motivo Chanel Totti è finita spesso al centro di diverse critiche per il fatto di voler dimostrare di avere molti più anni di quelli che ha.

Chanel Totti si mostra sui social come una “donna vissuta” a tutti i costi e per questo motivo è stata nuovamente attaccata sui social. Critiche indirizzate anche ai genitori, l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi. “Solo 16 anni, ma sembra che nei ha molti di più: anche meno”, “Sembri sposata da 20 anni, fai le cose delle persone della tua età”, “16 anni = 40 anni vissuti”, scrivono alcuni utenti.

Nell’ultima immagine pubblicata sui social, Chanel Totti è immortalata accanto a un potente e costoso suv, vestita con un paio di pantaloni Gucci e un microtop e posa come se fosse già una modella affermata. “Hai 15 anni fija mia…”, “Pare la mamma ….e non è un complimento”, “Ma a quaranta anni che farà???”, si legge ancora sui social, dove ormai i messaggi di questo genere non si contano.