Adesso non ci sono più dubbi, infatti Massimiliano Allegri ha trovato una nuova fidanzata dopo l’addio ad Ambra Angiolini. Di questa donna se n’era parlato già diverso tempo fa, ma ora sono stati beccati insieme e smentire è ormai impossibile. Il suo cuore è tornato a battere forte per lei, ma non si tratterebbe di un amore recente, dato che i due si sarebbero conosciuti molto tempo fa. Mancava un’ulteriore conferma che è finalmente arrivata.

Quindi, Massimiliano Allegri è ufficialmente impegnato dal punto di vista sentimentale. Le cose non vanno bene solamente a livello lavorativo, ma anche sotto il profilo privato essendoci una nuova fidanzata nella sua vita. Per quanto concerne i suoi risultati professionali, l’allenatore della Juventus sta ottenendo qualcosa di veramente importante, essendo a soli due punti di distanza dall’Inter capolista. Quindi, lotterà fino alla fine per cercare di portare a casa un importantissimo scudetto.

Massimiliano Allegri, chi è la sua nuova fidanzata

Come riferito in queste ore, Massimiliano Allegri è stato pizzicato insieme alla nuova fidanzata lo scorso 8 dicembre, quando allo stadio Allianz Stadium si è giocato il big match tra la sua Juve e il Napoli, vinto dai bianconeri col punteggio di 1-0 grazie ad una rete di Federico Gatti. Nonostante si siano iniziati a frequentare sin dal 2021, solamente adesso è arrivata la conferma definitiva del loro fidanzamento. E c’è una foto eloquente a ribadire tutto.

Allegri era stato fotografato nell’estate 2023 dal settimanale Chi, ma ora è stato Diva e Donna a paparazzare il tecnico della Juventus insieme alla partner. Lei si chiama Nina Lange Barresi ed era con lui nei pressi dello stadio. La donna che ha conquistato il cuore di Max non è attiva sui social network, infatti non è stato trovato nessun account a lei appartenente. E c’è chi sui social network ritiene che assomiglierebbe ad Ambra, infatti c’è chi scrive: “Ma somiglia ad Ambra?”. Ci sono pochissime informazioni, anche se qualcosa è trapelato.

Nina Lange Barresi lavorerebbe nel settore finanziario, infatti avrebbe in gestione una società di consulenza situata in Svizzera, nella città di Lugano. Si chiamerebbe Nimele SA e si concentrerebbe su sviluppo, promozione, gestione di iniziative commerciali e imprenditoriali.