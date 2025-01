Una vera e propria bufera è scoppiata su Chanel Totti nelle ultime ore. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha pubblicato un paio di foto su Instagram e subito dopo i suoi follower si sono letteralmente scatenati. Già in passato era stata spesso contestata, ma stavolta c’è chi è andato oltre, scagliandosi contro la 17enne, la quale per ora ha preferito non replicare alle dure critiche.

I cosiddetti odiatori della rete sono stati implacabili con Chanel Totti, visto che le critiche sono state veramente pesanti. A fare rumore è stata la location nella quale l’adolescente si è immortalata, infatti alcuni utenti hanno iniziato a contestare pesantemente la sua decisione di esporsi in quel modo mentre altri ragazzi della sua età sono impegnati in altro.

Chanel Totti, dure critiche dopo le sue ultime foto sui social

Chanel Totti è stata oggetto di critiche perché ha postato delle immagini in costume, mentre era in vacanza ai Caraibi. Quindi, immagini estive nel bel mezzo di gennaio. E c’è chi l’ha accusata di qualcosa di molto specifico, visto che in questa parte dell’anno i suoi coetanei sono protagonisti con gli studi.

Gli hater hanno puntato il dito contro Chanel proprio per questa ragione, visto che gli altri studiano e lei invece è in vacanza. Questi alcuni dei commenti più duri: “Ma non ci vai a scuola?“, “Stai sempre in giro, ma frequenti una scuola?”, “Costruire la propria persona anche sui banchi di scuola è importante”. Per l’occasione Chanel si è mostrata con un bellissimo bikini di colore marrone e tutta abbronzata.

Nella didascalia la figlia di Totit e Ilary ha semplicemente scritto: “Mare, mare e mare”. Ci sono stati anche tanti complimenti nei suoi confronti. Il sito Today ha tra l’altro precisato che la vacanza ai Caraibi è terminata, quindi si trattava di foto ricordo. Attualmente sarebbe a Roma.