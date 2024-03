Ma allora la figlia è nata! Contrariamente a quanto accade ora, tra i vip ma anche i non vip, la famosa coppia non ha fatto alcun annuncio ufficiale al momento della nascita, ma poche ore fa ha con una story pubblicata su Instagram hanno svelato l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. È una bambina, si capisce dal messaggio, dunque fiocco rosa ma sul nome scelto nessun accenno, nemmeno un indizio.

“Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana. Se proprio non resisti, va prima a lavarti le mani”, è il testo scherzoso che si legge su un cartello scritto con il pennarello e posizionato sul passeggino con la bimba dentro, mentre dorme beata. L’annuncio della gravidanza era arrivato ad agosto scorso, sempre con ironia e sempre sui social.

È nata la figlia della coppia vip

L’attrice Beatrice Arnera annunciava ai follower che presto sarebbe diventata mamma così: sgridando il fidanzato, il comico del duo I Panpers Angelo Pisani, per il troppo disordine in casa e mostrando il pancino ha esordito: “Quattro mesi fa metti questo qua, e qua è rimasto. Che dobbiamo fare?”.

Poi, a settembre, la coppia ha organizzato un party per scoprire il sesso del bebé ma sui social fatto esplodere un palloncino con del fumo bianco:” È fluido, l’importante è che sia sanu”, il commento. I due sarebbero fidanzati da circa tre anni e su Instagram si divertono a condividere la loro vita di coppia con i fan.

E come detto Beatrice Arnea e Angelo Pisani non ha reso ufficiale, tramite post, la nascita della loro prima figlia insieme, ma viste le storie di Instagram pubblicate da lei negli ultimi giorni sembrerebbe che la bimba sia venuta al mondo tra la fine di febbraio e inizio marzo. “L’approccio è quello di mamma Adolf” ha scherzato il comico su Instagram con l’immagine del cartello appeso dall’attrice sul passeggino.