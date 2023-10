Lutto nel mondo dello spettacolo. Icona di stile, intelligenza sottilissima, è scomparso nelle ore scorse. L’annuncio sulla sua pagina instagram ufficiale. Sessant’anni, da poco aveva scoperto di essere malato. Tantissimi in messaggi arrivati. Tra questi quello della modella curvy Ashley Graham: “Il tuo impatto — ha scritto la top — ha spostato le montagne e abbattuto tanti muri per me e per tanti altri. Non posso ringraziarti abbastanza per le opportunità che hai creato per me”.

“Il tempo che hai investito e l’aiuto che mi hai dato per affrontare un settore così difficile”. Parole dolorose arrivano anche da Gigi Hadid: “Non ho ancora parole per questa perdita. Non dimenticherò mai il tuo spirito e i tuoi abbracci, il tuo sostegno e la tua lotta per gli altri. Grazie di tutto”. “Ti amo, mi mancherai”, le parole di Hailey Bieber .





È morto Ivan Bart, ex presidente di IMG Models: aveva 60 anni

Prima di intraprendere il suo cammino nella moda aveva studiato psicologia all’Università di New York: “Penso che aver studiato psicologia mi abbia veramente aiutato in questo business che ha al centro le persone, i loro desideri e le loro motivazioni, la qual cosa è particolarmente importante quando hai a che fare con ragazze nell’età della loro formazione”.

Poi per Ivan Bart era arrivato il momento del grande salto. Nel 1994 era entrato per la prima volta in IMG Models, società di cui è stato presidente dal 2014. Si era dimesso a marzo ma era rimasto consulente in carica. Da quando era entrato in carica come presidente, Bart aveva svolto un ruolo importante nel promuovere la diversità dimensionale nel settore.

All’IMG, era dietro alcuni dei volti più importanti del settore, tra cui le sorelle Hadid e le modelle plus size Paloma Elsesser, Precious Lee e Ashley Graham, la modella che indossa l’hijab Halima Aden e la modella transgender Hari Nef. “Ivan Bart ha cambiato il panorama dell’industria della modellistica in tanti modi. Vedeva le persone e riconosceva il loro potenziale. Ha reso l’industria della moda più inclusiva”, ha affermato Ignacio Murillo, Global Talent Casting Director di Vogue. “Ha ampliato l’idea di chi può essere un modello, firmando May Musk all’età di 68 anni e sostenendo le carriere dei modelli transgender”.