“Continua a guardarmi così”. Lutto gravissimo per il volto della tv: l’addio al papà è da stretta al cuore

“Che tu possa continuare a guardarmi così…insegnandomi, come hai sempre fatto, a sfidare i problemi della vita con un bel sorriso…”. Con questo messaggio, scritto sotto a una bellissima foto in bianco e nero il volto della tv annuncia la scomparsa del papà. Una foto bellissima, di lui che lo guarda dal basso, che è apparsa poco fa su X, l’ex Twitter, e che a stretto giro ha scatenato un’ondata di affetto e vicinanza da parte dei tanti fan. Cuori anche dai personaggi pubblici come Andrea Delogu.

Nessuna notizia in più, sull’età o la causa della morte. Solo questo post che come detto sta commuovendo tutti. È stato colpito da un grave lutto in famiglia Gigi, all’anagrafe Luigi Esposito, l’artista del duo comico Gigi & Ross. Napoletano, 43 anni, da oltre 20 forma con Rosario Morra, che di anni ne ha 45, il celebre duo che ha conquistato passo dopo passo il successo in Italia, in tv e non solo.

Lutto per il volto della tv: è morto il papà

Gigi e Ross hanno entrambi studiato recitazione l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli, dove si sono conosciuti. Da quel momento, è nato il duo che abbiamo visto in diversi e noti programmi. Oltre a Made in Sud che hanno condotto dal 2008 al 2016 e che torneranno a condurre nella versione Italy nel 2024, Mai dire Martedì, Stiamo tutti bene, Colorado.

E ancora, La partita del cuore, Furore, Sbandati, Zecchino d’Oro, B come Sabato, Tale e Quale Show, Il cantante mascherato, Non sono una signora, PrimaFestival nel 2020 e l’ultimo nell’ordine di tempo, GialappaShow. Insieme hanno anche fatto due film: “Troppo napoletano” e “San Valentino Stories”.

Luigi Esposito, Gigi, è sposato con la coreografa Naike Orilio da cui ha avuto due figli: Gabriel e Nicole. Sono diventati una coppia dopo essersi conosciuti proprio nel backstage di una delle edizioni di Made in Sud. Lei, al tempo, era proprio coinvolta nelle coreografie dello show che è nato su Comedy Central per poi approdare alla ribalta nazionale su Rai2, mentre lui era già alla conduzione insieme a Rosario Morra e a Fatima Trotta.