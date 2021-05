Nuovo gravissimo lutto per l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, Dayane Mello. Durante la sua permanenza nel reality show di Alfonso Signorini, era stata raggiunta dalla notizia della tragica morte del fratello Lucas, vittima in Brasile di un terribile e fatale incidente stradale. Adesso è arrivata un’altra pesantissima batosta per la modella brasiliana, che stava già soffrendo maledettamente. Ad annunciare la notizia è stata la stessa ragazza attraverso una storia pubblicata sul profilo Instagram.

Proprio parlando del fratello, aveva detto qualche settimana fa: “Dopo la morte di mio fratello Lucas, notizia che ho appreso mentre ero nella Casa del GF Vip, si sono rotti i cocci di casa mia. È crollato tutto. Mio padre non sta bene fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perché il negozio di parrucchiere che abbiamo, era quello dove lavorava anche Lucas. Il solo ricordo fa stare male Juliano. E io? Sono in Italia, lontana, posso solo aiutare e soffrire”. Ora un’altra perdita dolorosa.

A perdere la vita è stata sua madre, la signora Ivone Dos Santos, sconfitta da un tumore, che era intervenuta proprio durante il ‘GF Vip 6’ collegata dal Brasile. Dayane Mello non ha avuto sempre ottimi rapporti con il genitore, come confessato da lei stessa in varie occasioni. Ma ora le ha dedicato un bellissimo messaggio di addio: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro”.





Dayane Mello ha scritto ancora sul noto social network: “Lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami”.

Nell’ultimo messaggio per la mamma Dayane Mello ha aggiunto: “Lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”. Nelle parole dell’ex gieffina si può notare tutta la sofferenza per un addio, che purtroppo si aspettava ma che le ha inevitabilmente lasciato un vuoto enorme.