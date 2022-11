Tremenda notizia nella famiglia di Armie Hammer. Suo padre è infatti morto alcuni giorni fa, ma solamente in queste ore è stata comunicata la notizia dagli organi di informazione. Una vera e propria tragedia, che ha ovviamente sconvolto tutti essendo il genitore nemmeno così anziano. Infatti, il decesso è sopraggiunto all’età di 67 anni e anche lui, oltre al suo adorato figlio, era una persona molto nota a livello internazionale. Aveva infatti importanti possedimenti economici, che lo avevano reso dunque molto ricco.

Purtroppo però ora Armie Hammer è in lutto, con suo padre morto precisamente domenica 20 novembre. A confermare tutto sono stati gli autorevoli TMZ, sempre in prima linea quando si tratta di news riguardanti vip in tutto il mondo, e People. Come detto poco fa, il papà di Armie era decisamente molto conosciuto ed era titolare di diverse imprese, che gli hanno garantito successi professionali e anche personali, visto che ha potuto avere una vita molto agiata grazie ai tantissimi soldi guadagnati nel corso del tempo.

Armie Hammer, il padre è morto a 67 anni

Dunque, come scritto anche dal sito Bluewin.ch, Armie Hammer piange la perdita del padre, morto dopo aver combattuto a lungo contro un tumore. Inoltre, il sito MailOnline ha fatto sapere che proprio recentemente l’attore era tornato negli Stati Uniti e in particolare nella città di Los Angeles. E poi il suo papà se n’è andato per sempre. Il 67enne era un vero e proprio magnate del petrolio, titolare di imprese del calibro di Armand Hammer Foundation, Hammer Galleries, Hammer Productions, Hammer International Foundation e soprattutto Occidental Petroleum Corporation.

Secondo quanto è stato possibile notare, Armie Hammer ha preferito mantenere la massima riservatezza e non ha commentato la notizia dell’addio al papà Michael. Oltre all’attore, ad essere distrutto dal dolore anche l’altro figlio e quindi fratello di Armie, Viktor, che lavora come uomo d’affari. Parlando dell’attore, è nato a Los Angeles il 28 agosto del 1986 e il suo ultimo film cinematografico è di quest’anno: Assassinio sul Nilo. Indimenticabile, tra gli altri, il film Chiamami col tuo nome del regista Luca Guadagnino.

Armie Hammer è stato in un centro di riabilitazione l’anno scorso e da quest’anno vive alle isole Cayman, dove è diventato un venditore di multiproprietà. Sempre nel 2021 l’ex partner lo ha ritenuto colpevole di molestie e poi sui social è emerso qualcosa di incredibile sul suo conto, visto che è stato accusato di avere dei desideri intimi come violenza, stupro e cannibalismo. Ed è anche stato accusato da una donna di violenza sessuale.