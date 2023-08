Per anni è sparita dalla circolazione, ma ora Luisa Corna è tornata alla ribalta ed ecco che si è scoperto che si unirà in matrimonio molto presto. Lei è unita sentimentalmente da tanto tempo con il futuro marito e nelle ultime ore è venuta fuori anche la data delle nozze. Non parliamo di annunci ufficiali fatti dalla coppia, ma di una rivelazione in anteprima de Il Giornale di Brescia. Dovevano diventare marito e moglie già in passato, poi il coronavirus aveva scombussolato tutti i progetti.

Avevano preferito rimandare la cerimonia a tempi più tranquilli e ora è davvero il momento giusto. Tra meno di un mese Luisa Corna potrà finalmente godersi il suo matrimonio con l’amore della sua vita. Il suo quasi marito è un’autentica certezza, visto che hanno una relazione sentimentale da ben nove anni. Nonostante l’evidente differenza di età, ciò non ha mai rappresentato un ostacolo e ora sono anche pronti al passo più importante.

Luisa Corna si sposa: matrimonio imminente, chi è il marito

Stando a quanto scritto da Il Giornale di Brescia, Luisa Corna festeggerà il suo matrimonio il prossimo 9 settembre. Si è saputo tutto anche sulla location del lieto evento col futuro marito, infatti le celebrazioni avverranno nel bresciano, nel comune di Palazzolo sull’Oglio, dove è nata l’attrice e cantante. Anni fa rilasciò un’interessante intervista, come ricordato dal sito Today, dove parlò del suo compagno: “È un ufficiale dei carabinieri, più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine”.

Il sì ci sarà alle ore 11 al santuario della Madonna di Lourdes. Corna aggiunse su Stefano Giovino, questo il nome del partner: “Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”. Dopo aver lavorato a Chiari come comandante dei carabinieri, ha poi lavorato nelle città di Brindisi e Livorno. In Toscana ricopre il ruolo di comandante del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania.

Luisa Corna è nota per essere stata a Sanremo nel 2002 con Fausto Leali, poi per essere stata conduttrice di Tira & Molla, Notti mondiali, Sognando Las Vegas e Domenica In. Nel 2012 è anche stata concorrente di Tale e quale show e nel 2016 è anche stata protagonista in tv nella trasmissione Il grande match. Parlando della sua vita privata, è stata fidanzata 10 anni con Aldo Serena e ha avuto delle storie con Alex Britti e Valerio Foglia Manzillo. Lei ha 57 anni, quindi Stefano Giovino ne ha 42.