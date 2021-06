Una splendida notizia è stata annunciata dalla cantante, conduttrice televisiva e attrice Luisa Corna. Ha scelto il settimanale ‘Oggi’ per comunicare ai suoi fan che si sposerà a breve con l’amore della sua vita. Le sue dichiarazioni hanno ovviamente fatto subito il giro della rete, scatenando entusiasmo nei suoi ammiratori. Il matrimonio era già stato programmato per l’anno scorso, ma la pandemia di coronavirus aveva stravolto i suoi piani. Adesso che la situazione epidemiologica è migliorata è tutto pronto.

La donna doveva convolare a nozze in Franciacorta, ma poi ha rinunciato. La sua vita personale è adesso attraversata fortunatamente solo da bellissime notizie. Oltre dunque all’imminente sì, sta andando benissimo anche l’aspetto professionale. Ha dato vita ad un nuovo progetto musicale con molti testi scritti in prima persona. ‘Senza un Noi’ è il titolo della canzone che è stata lanciata per prima, in anticipo rispetto all’uscita dell’attesissimo album ‘Cose vere’. Ma vediamo ora chi è la sua anima gemella.

Luisa Corna ha parlato così del matrimonio e della sua dolce metà: “L’amore è un motore, sta dovunque. Dovrebbe esserci in tutto ciò che facciamo. Stefano non è soltanto l’uomo che amo, è il mio migliore amico. Con lui posso parlare di tutto, siamo complici”. L’artista, che oggi ha 55 anni, non si è mai sposata in passato, ma si ricorda soprattutto la sua lunghissima storia d’amore con l’ex calciatore Aldo Serena, durata la bellezza di dieci anni. Ma è anche stata legata ad Alex Britti e a Valerio Foglia Manzillo.





Il futuro marito di Luisa Corna si chiama Stefano Giovino ed ha ben 15 anni in meno di lei. Per quanto riguarda il suo lavoro, è un ufficiale dei carabinieri. La relazione sentimentale è cominciata sette anni fa. E l’attrice 55enne ha aggiunto su di lui: “Si tratta di un ragazzo molto in gamba e non è nemmeno geloso. Anche perché non ha modo di esserlo, si fida completamente di me. Grazie a lui ho conosciuto il mondo dell’Arma, un mondo composto davvero da persone straordinarie”.

Luisa Corna in veste di cantante ha preso parte al Festival di Sanremo 2002 insieme a Fausto Leali. Per quanto riguarda il ruolo di conduttrice, ha presentato ‘Notti Mondiali’, ‘Tira & Molla’, ‘Domenica In’, ‘Sognando Las Vegas’. Come attrice è stata invece protagonista nel film ‘Al momento giusto’ e nella fiction televisiva ‘Ho sposato uno sbirro’. Da segnalare anche un’esperienza a teatro.