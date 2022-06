Luigi Strangis, perché indossa gli occhiali da sole. In tanti si sono chiesti le ragioni di quel gesto, che ha reso il vincitore di Amici 21 quasi unico nel suo genere. E ora è stato proprio il cantante a sciogliere tutti i dubbi e a rivelare come stiano le cose. Lo ha fatto nel corso di un’intervista, rilasciata ad All Music Italia, dove si è anche concentrato su altri argomenti come quello riguardante Maria De Filippi. Ma l’attenzione maggiore è stata riservata a questo punto, ovvero il motivo di quel look particolare.

Luigi Strangis, perché indossa gli occhiali da sole era diventato quasi un tormentone. Che adesso è stato spiegato abbastanza nei dettagli dall’artista. Intanto, il vincitore di Amici è uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi e tra questi c’è anche Samuele, il figlio della dama di Uomini e Donne. Il cantante ha inviato un video-messaggio per ringraziare il figlio della dama per ringraziarlo dell’affetto. “Ciao Samuele, qualcuno mi ha detto che ascolti la mia musica, per me è la nostra musica. Ti ringrazio davvero tanto”.





Luigi Strangis, perché indossa gli occhiali da sole ha trovato finalmente una risposta. Ma prima vi parliamo delle sue affermazioni su Maria De Filippi: “Credo che appaia la sensibilità di Maria in tv. Io l’ho vissuta davvero tanto. Abbiamo avuto molti confronti, anche perché io ho parlato molto poco di me, e quindi ha cercato di darmi una mano su questo perché non mi faceva bene, soprattutto lì dentro. Di lei mi porterò queste lezioni di vita che ogni tanto mi dava quando magari stavo un po’ più giù o quando c’era qualcosa che non andava. Penso di essermi sentito davvero me stesso con lei”.

Questa invece la sua spiegazione ad All Music Italia dopo che in tanti si erano domandati perché Luigi Strangis indossa sempre gli occhiali da sole: “Se porto gli occhiali per una questione di stile o se per nascondere sguardi che potrebbero dare troppo di me? Non indosso sempre gli occhiali eh, diciamo che alterno. Sicuramente mi piacciono e sicuramente perché voglio nascondere qualcosa”. Non ha aggiunto altro, ma ha indubbiamente precisato qualcosa in più di prima.

Parlando di Amici 22, Anna Pettinelli non sarà nel gruppo dei professori. Al suo posto circola il nome di Michele Bravi. Sui siti d’informazione, riporta Blasting news, è stato condiviso il seguente retroscena: “Michele Bravi è pronto, da domani sarà presente alle audizioni dei ragazzi per la categoria canto”. Invece confermatissima è Lorella Cuccarini, come annunciato dalla diretta interessata.

