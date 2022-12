Notizia molto triste per Luigi Strangis di Amici. Un lutto gravissimo lo ha colpito nelle scorse ore e a comunicare a tutti la perdita enorme, che lo ha distrutto dal dolore, è stato proprio il cantante con un post pubblicato sul social network Twitter. Poche, ma significative parole quelle scritte dal giovane artista, molto amato grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Lui è stato il vincitore della scorsa edizione del talent show di Canale 5 e tra qualche mese scopriremo invece chi sarà il suo successore.

Da un punto di vista lavorativo Luigi Strangis di Amici ha avuto quasi tutte buone nuove, ma questo lutto lo ha ora inevitabilmente angosciato. Se n’è andata per sempre una parte preziosa di sé, una figura imprescindibile della sua famiglia. Qualche giorno fa ha invece avuto una delusione, relativa alla sua mancata presenza a Sanremo 2023. Domenica 4 dicembre Amadeus ha fornito l’elenco dei big e lui non è stato nominato, quindi dovrà attendere almeno il 2024 per raggiungere questo obiettivo.

Luigi Strangis di Amici in lutto: grave perdita familiare

Luigi Strangis di Amici, oltre a raccontare del suo lutto svelando la persona che purtroppo è morta nelle ultime ore, ha anche postato una commovente e vecchia fotografia. C’è infatti il cantante da bambino in compagnia di una donna fondamentale, che gli è stato di supporto in tutti questi anni. E ora questo distacco definitivo da lei è davvero difficile da accettare. La sua immagine è stata accolta positivamente da migliaia di suoi follower, che gli hanno ovviamente manifestato massima vicinanza.

Luigi Strangis ha detto addio alla sua adorata nonna: “Proteggimi, come hai sempre fatto. Ciao nonna” le sue struggenti parole. E sotto il suo post i fan hanno commentato: “Un grandissimo abbraccio Luigi”, “Ti voglio bene, coraggio”, “Luigi, mi dispiace tantissimo”, “Un abbraccio fortissimo”. E altri ancora: “Sarà orgogliosa di quello che sei”, “Il cuore mi si è gelato, certe cose le capisce solo chi le vive sulla propria pelle. Ti sono vicina”, “Lei è tanto fiera di te, ti guarderà sempre da lassù. Un abbraccio grande”.

Proteggimi, come hai sempre fatto. Ciao nonna pic.twitter.com/dPbZqCNSMp — Luigi Strangis (@StrangisLuigi) December 8, 2022

Luigi Strangis, classe 2001, è nato a Lamezia Terme (Catanzaro). Durante il suo percorso ad Amici, culminato con la vittoria finale, ha rivelato di essere ammalato di diabete. Dopo il talent show ha firmato con l’etichetta discografica 21CO e ci sono già canzoni diventate molto famose: Tienimi stanotte, Tondo e Muro.