Tagliato fuori in maniera, sembra, quasi irreversibile dal mondo della politica Luigi Di Maio si consola con l’amore e una nuova fidanzata. Nel fine settimana infatti è stato avvistato a Venezia al fianco di una bellissima ragazza per nulla sconosciuta ai media. L’ultimo amore certificato dell’ex ministro era stata Virginia Saba, con cui era arrivata la rottura lo scorso autunno: a dare la notizia era stato il sito The Pipol Gossip: “Luigi Di Maio è sempre più lontano dalla sua compagna o forse ex Virginia Saba. I due da maggio non appaiono insieme in pubblico”.



E ancora: “Lei è tornata a vivere in Sardegna e lui ha scelto di proseguire la campagna elettorale da solo. Tra i due si vocifera storia al capolinea…”. La nuova compagna però non sembra essere da meno. Occhi verdi e lunghi capelli castani, bellissima (che parla cinque lingue) aveva sfidato l’ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, oggi capostaff del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e soprannominato “il re delle fritture”.

Luigi Di Maio, chi è la nuova fidanzata Alessia D’Alessandro



Celebre il fuorionda diffuso poco prima del referendum costituzionale nel quale De Luca lo invitava a offrire “fritture di pesce” nella campagna per il sì, definendolo inoltre uno che fa “le clientele come Cristo comanda”. Chi è? Lei si chiama Alessia D’Alessandro, ha quasi 33 anni e nel curriculum vanta esperienze di studio alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. E per pagarsi gli studi ha anche fatto la modella.



Oltre a fare l’assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel. Alessia D’Alessandro era stato scelto per essere il volto emergente scelto dal Movimento Cinque Stelle per correre, come detto sopra, nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno.



Sui social è molto attiva, soprattutto nell’affrontare temi di cronaca e politica. Infatti scrive, in occasione dell’otto marzo: “Tutti i sogni e gli obiettivi sono alla portata di entrambi i sessi, non c’è nulla che una donna non possa fare”. E ancora: “I politici onesti non dovrebbero essere solo coloro che si astengono dal commettere reati ma quelli che riescono ancora a guardare i cittadini negli occhi, perché uno sguardo può valere più di mille parole”.