La notizia che la moglie di Luigi Berlusconi, figlio di Silvio, aspettasse un bimbo era stata resa nota dal settimanale Chi qualche mese fa. Soltanto lo scorso 7 ottobre erano convolati a nozze nella città di Milano. La decisione di salire all’altare era stata presa dopo ben nove anni di fidanzamento. Quasi un decennio dunque trascorso fiano a fianco, senza che mai il loro rapporto si fosse incrinato.

La loro relazione era iniziata dopo che si erano conosciuti per la prima volta in assoluto durante una serata, trascorsa insieme ad alcuni amici, in un locale situato nel capoluogo lombardo. Da lì in poi non si sono mai lasciati nemmeno per un attimo, fino a giungere alle nozze e adesso ad un ulteriore coronamento di un vero e proprio sogno.

Il bimbo di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è nato. A riportare in esclusiva la lieta notizia è Whoopsee, che svela anche nome e sesso del nascituro. Si tratta di un maschietto e si chiama Emanuele Silvio. Circa un mese fa, Federica sfoggiava il suo pancione in Sardegna, nel periodo finale della sua gravidanza.





Luigi lavora nel mondo della finanza ed è anche presidente della ‘Italiana Quattordicesima’, ovvero la holding che gestisce il patrimonio familiare. Lei lavora con la ‘MB Projects’, che si occupa di comunicazione e pubbliche relazioni. La coppia era convolata a nozze a ottobre 2020 nel massimo riserbo (anche a causa delle norme dovute all’emergenza Coronavirus e all’impossibilità di festeggiare per questo in pompa magna). Silvio Berlusconi, all’epoca positivo al Covid, aveva dovuto rinunciare a prendere parte alle nozze del figlio.

Federica Fumagalli e Luigi si conoscono dai tempi in cui entrambi erano studenti universitari alla Bocconi e oggi, dopo 10 anni d’amore, hanno consacrato il loro sogno d’amore con l’arrivo di un bebè. Nel frattempo la famiglia Berlusconi attende con trepidazione anche quello che sarà il quinto figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri. Barbara è già madre di quattro figli maschi (Francesco Amos, Leone, Alessandro e Giorgio) e lei stessa ha ammesso di desiderare ardentemente una figlia femmina. “Speriamo che questa volta sia femmina! Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”, ha dichiarato all’Ansa la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.