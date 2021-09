“Stanno insieme!”. La modella e il calciatore allo scoperto: tra loro è amore vero

Calciatori e belle ragazze. Un binomio che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi tempi. Le storie tra giocatori professionisti, milionari, e splendide donne del mondo dello spettacolo, modelle, showgirl e chi più ne ha più ne metta sono diventate una costante. Tanto che per loro è stato anche coniato un termine, “wags”, che sta ad indicare appunto le fidanzate, compagne o moglie dei calciatori. Ebbene proprio dell’ennesimo presunto flirt parleremo oggi.

Da tempo, diversi mesi ormai, si fa un gran parlare della storia tra il giocatore della Roma Stephan El Sharaawy e una influencer molto in vista. Si tratta di una donna che a giugno ha compiuto 26 anni, è anche giornalista ed è molto vicina al mondo dello sport. Proprio in occasione del suo ultimo compleanno sul web è comparsa una foto della torta in cui nelle ultime file compare il giocatore della Roma. Da allora non si fa che parlare di questa presunta relazione.

Stiamo parlando di Ludovica Pagani che già qualche tempo fa ha ammesso che Stephan El Sharaawy èil suo giocatore preferito. Ma a quanto pare tra i due pare essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. In realtà c’è chi sostiene che le parole dell’influencer siano state provocatorie nei confronti delle voci e delle indiscrezioni sul loro conto. Dove sta la verità?





Nelle ultime ore è tornata a parlare della coppia l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha condiviso con i suoi follower una serie di indizi che confermano la relazione tra Ludovica Pagani e Stephan El Sharaawy. Intanto entrambi hanno pubblicato delle foto del ristorante “La Pergola”. L’influencer, inoltre, ha mostrato la foto di due mani intrecciate accompagnate da un cuore che compare di tanto in tanto. E Deianira non ha dubbi: “El Sharaawy e Ludovica Pagani? È ufficiale già da tempo”.

Mentre gli indizi, le foto, gli intrecci aumentano i diretti interessati mantengono un profilo basso, bassissimo. Nessuna conferma o smentita, Ludovica Pagani e Stephan El Sharaawy tengono la bocca chiusa. Difficile dire se prima o poi i due usciranno allo scoperto. Di sicuro sono in tanti ormai a credere che tra loro ci sia del tenero. E i fan già sognano la storia d’amore tra il calciatore e la bella influencer: la accendiamo?