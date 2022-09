Bellissima notizia per la bellissima vip della televisione. Ludovica Frasca ha infatti un nuovo fidanzato ed è stato proprio quest’ultimo a pubblicare la prima foto di coppia. Un’immagine meravigliosa, infatti i neo piccioncini si sono mostrati molto sorridenti ed entusiasti. L’uomo ha approfittato del suo compleanno per annunciare questo fidanzamento con l’influencer ed ex velina di Striscia la Notizia. Parole alle quali ha immediatamente replicato la donna, che ha immediatamente fatto gli auguri alla sua dolce metà.

Tempo di relazioni vip in questo finale di estate 2022. Ludovica Frasca ha un nuovo fidanzato, mentre nelle ore precedenti è stata svelata anche l’unione amorosa del cantante Lda: “Deianira, (Marzano n.d.r.) non so se può interessarti ma sono un po’ di ore che stanno girando delle foto di Lda con una ragazza. Credo la fidanzata, lo disse che si stava sentendo con una ragazza. Lei si chiama Giulia e ha il profilo privato”. E poi: “Ciao Deia, sì la conosco, lei è di Motta Visconti e si stanno sentendo. Qualche tempo fa erano a Roma insieme, se pubblichi oscura il nome”. (Leggi anche “Si è fidanzato con lei”. Lda, dalle voci alle prove: il figlio di Gigi D’Alessio pazzo d’amore)





Ludovica Frasca ha un nuovo fidanzato: il regista Adam Sigal

Dunque, Ludovica Frasca non ha pubblicato nulla in compagnia del suo nuovo fidanzato. Ma ci ha pensato lui a postare una foto insieme all’ex velina e a scrivere: “Cavolo…39 è stato un anno strano. Alcuni dei punti più alti e più bassi della mia vita. Ma ora è finita e ho 40 anni. 40! Mi sento ancora un bambino e, per fortuna, ho ancora una bella testa di capelli. E posso dire che, come potete vedere da queste foto, sono proprio dove voglio essere”. Immediata è poi arrivata la risposta della bellissima ragazza.

La Frasca ha dunque commentato: “Buon quarantesimo compleanno bellissimo uomo. Sei più che incredibile, addirittura più incredibile di Roma”. Lui si chiama Adam Sigal e lavora come regista e sceneggiatore. In tutto il mondo è apprezzato particolarmente per i suoi lavori nei film When The Starlight Ends, Sargasso, Monstrous e Chariot. Non ci sono maggiori informazioni su come i due si siano incontrati e quando è nata la love story. Ma sta di fatto che i due appaiono davvero molto uniti.

Ludovica Frasca ha 29 anni ed è di una bellezza incantevole con i suoi occhi azzurri e delle labbra perfette. Ha una grande passione nei confronti dell’arte e del mondo dello spettacolo. Lei è appunto stata velina di Striscia la Notizia e concorrente di Miss Italia 2012. Ha avuto una relazione con Frank Faracy, un imprenditore originario dell’Inghilterra, e in passato ha avuto una storia anche con Luca Bizzarri.

“Si è fidanzata col cantante”. Nuova vita per Lulù Selassié, dopo Manuel Bortuzzo: le foto