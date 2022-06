“Le faccio pignorare i soldi”. Il volto della tv italiana smascherato pubblicamente: la furia del marito di Paola Perego

Lucio Presta contro Heather Parisi. Dopo tanti anni di battaglie legali il manager tv e marito di Paola Perego è tornato a parlare della showgirl e lo ha fatto usando toni molto duri. Era il 2017 quando la ballerina, dopo la mancata messa in onda sulla Rai del suo film Blind Maze, lasciò la squadra del manager. Prima i due avevano collaborato per “Nemicamatissima”. La showgirl scrisse alcuni post sulla famiglia Presta e il figlio di Lucio, Niccolò Presta, reagì denunciandola insieme all’altra figlia di Lucio Beatrice per diffamazione.

”È in corso una causa nella quale Arcobaleno Tre – aveva accusato Heather Parisi – sembra più intenzionata a trovare cavilli per non onorare gli impegni, anche economici, contrattualmente e liberamente assunti, che promuovere efficacemente il film, nonostante vi sia tutto il tempo per farlo”. La situazione degenerò quando pubblicò una foto, poi rimossa, in compagnia della mamma di Niccolò con la didascalia: “Mi aveva detto di non fidarmi”. Lucio Presta definì quel gesto “imperdonabile”.





È ancora battaglia tra Lucio Presta e Heather Parisi

Già nel 2019 Lucio Presta aveva dichiarato che Heather Parisi era “ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo. Vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di dirglielo con parole dolci e non ci sono riuscito. Poi lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l’hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un’aula di tribunale. E lì che sta”.

Ieri, lunedì 6 giugno, Lucio Presta, dopo aver vinto la causa per diffamazione, ha twittato: “@heather_parisi ricordo che il tribunale 1 grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma nn hai rispettato le due sentenze pagando. Ti nascondi ad HongK?”.

@heather_parisi ricordo che il tribunale 1 grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma nn hai rispettato le due sentenze pagando.Ti nascondi ad HongK? — ellepi_one 🇺🇦 (@PrestaLucio) June 6, 2022

A quanto pare lo scontro tra Lucio Presta e Heather Parisi non è ancora terminato. Oggi il manager dice: “Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare! Abbiamo scritto anche al suo avvocato, ma neanche lui risponde alle nostre mail. Perciò mi vedo costretto a fare un decreto a tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi”.

