“Avevo capito tutto”. Lucas Parecchi fa chiarezza. La verità sulle voci del tradimento di Mercedesz

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, la smentita arriva solo oggi. Tante le voci che circolano in merito alla figlia di Eva Henger. Da quando la storia con il personal trainer ha raggiunto il capolinea non si fa che parlare ancora del presunto tradimento da parte di lei. E Lucas ha finalmente deciso di rompere il silenzio solo oggi.

Il tradimento c’è stato o no? Sono ancora in tanti a chiederselo. Una storia intensa, durata circa tre anni, ma ricca anche di molte strade in salita. Lucas non è mai stato accettato dalla mamma di Mercedesz, eppure la coppia si è ben guardata dal dividersi per pregiudizi altrui.

E sembrava davvero che tutto filasse liscio, nonostante alcune inevitabili ‘tortuosità’. Poi la decisione di dividersi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e per Lucas nessun ripensamento in merito, e non certo per le presunte voci sull’infedeltà dell’ex fidanzata, che invece viene difesa dal diretto interessato senza alcuna incertezza.





“Si è sempre comportata correttamente, è una bravissima ragazza, le auguro il meglio. Mi ha aiutato tanto in questi tre anni e io ho aiutato lei. Fine”, queste le parole con cui Lucas Peracchi prova a spazzare via ogni dubbio: “Notizie completamente false, io mai ho detto che Mercedesz mi ha tradito”.

E di recente anche dalla figlia di Eva Henger alcune confessioni a Novella 2000 dopo la rottura con l’ex: “Sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima, abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo”.