Tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi la storia è finita da un pezzo. Dopo due anni la relazione è terminata e non certo nel migliore dei modi. “Non ne voglio più parlare – ha dichiarato il personal trainer – perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”. A quanto pare per Lucas la notizia sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno. Per Mercedesz poi non è certo un bel momento.

Prima la rottura con mamma Eva che sulla figlia aveva detto: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però lei si piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro”. Poi la fine del rapporto con Lucas Peracchi. Che oggi torna a parlare.

Con ogni probabilità la convivenza forzata dovuta al lockdown ha acuito le difficoltà tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Oggi, dopo tanto silenzio, l’ex tronista di Uomini e Donne afferma: “Quando lei mi ha lasciato è stato per me come un fulmine a ciel sereno”. Inizialmente i due erano d’accordo nel concedersi il fatidico periodo di riflessione. Ma dopo un po’ Mercedesz ha annunciato la fine del rapporto addirittura via social. Una coltellata.





Ora, con un’intervista a “Il Sussidiario” Lucas Peracchi prova ricomporre il quadro della situazione. E non è un bel quadro. Sembra che Mercedesz abbia conosciuto un altro quando ancora stava con lui. “Pochi giorni dopo la rottura avevo chiesto a lei e ad una sua amica di questa persona, ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mi è più chiara”. Ma non è finita. “Dalle decisioni da lei prese immaginavo che ci fosse anche dell’altro – prosegue Lucas – Ovviamente non se ne ha mai la certezza finché non si vede con i propri occhi. Probabilmente non l’avrei mai neanche saputo”.

Lucas Peracchi spiega ancora: “Dopo che ho saputo che avevo ragione su questa persona, è stato come quando levi le scarpe a fine serata: una liberazione! Ho capito che avevo ragione e questo, paradossalmente, mi ha tirato molto su di morale. Mi sento molto più tranquillo”. Lo stesso ex tronista ha detto che con Mercedesz Henger non c’è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. Tra l’altro anche il rapporto con la famiglia di lei è rovinato: dopo essere stato accolto, infatti, Lucas si è sentito respinto e ciò ha influito anche sul rapporto con Mercedesz.