“Lei vedeva un altro”. Il vip cambia totalmente versione e attacca la famosa ex: “La verità è venuta a galla”

“A me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla. Io non la condanno, anche se lei è stata poco trasparente”. Dopo la fine della love story e le voci su un presunto tradimento di lei, il personal trainer ed ex tronista UeD ritratta.

Solo pochi giorni fa difendeva la sua ex fidanzata a spada tratta. Tramite alcune Storie di Instagram, aveva puntualizzato che alla base della rottura, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo 3 anni d’amore, non riguardava affatto una terza persona come si rumoreggiava. “Nessun tradimento”, specificava il personal trainer, sottolineando che la ex con lui si è sempre comportata correttamente e che sul fronte relativo a presunte ‘storie clandestine’ non c’era nulla di vero.

Lucas Peracchi: “Mercedesz Henger vedeva un altro”

Ma ora, intervistato dal settimanale Nuovo, Lucas Peracchi cambia decisamente versione. Non dice mai la parola “tradimento” ma certamente la frase riferita a Mercedesz Henger “vedeva un altro” è tutto fuorché fraintendibile. A suo dire, dunque, la sua ex avrebbe iniziato una frequentazione mentre la love story con lui era ancora in corso.





Forse Lucas Peracchi, che svela a Nuovo di essere stato lasciato da Mercedesz Henger è venuto a conoscenza di certi particolari solo ora? “Si è sempre comportata correttamente – diceva pochi giorni fa su Instagram -, è una bravissima ragazza, le auguro il meglio. Mi ha aiutato tanto in questi tre anni e io ho aiutato lei. Fine”. E sul presunto tradimento: “Notizie completamente false, io mai ho detto che Mercedesz mi ha tradito”.

Anche Mercedesz Henger nei giorni scorsi aveva parlato della rottura e spiegato che l’addio a Lucas Peracchi era dovuto ai troppi litigi nella coppia. “Sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima, abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo”, le parole della figlia di Eva Henger a Novella 2000.