Luca Zingaretti, compleanno con le sue donne. La rarissima foto con le figlie Emma e Bianca

Buon compleanno Luca Zingaretti. Sessant’anni giovedì 11 novembre per il grande commissario Montalbano, un traguardo importante per uno dei più amati attori italiani, ma anche papà e marito della bellissima Luisa Ranieri.

Luca Zingaretti ha finito le riprese per Sky della serie “Il Re” (in onda nel 2022), otto episodi in cui è il direttore di un carcere, Bruno Testori, ma la sua voce sarà al Cinema dal 24 novembre nel nuovo film d’animazione Encanto, targato Walt Disney, di Jared Bush e Byron Howard, dove doppierà Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro.

Luca Zingaretti compie 60 anni: la foto con le figlie Bianca ed Emma

L’attore ha festeggiato il compleanno in famiglia, con le sue donne, la moglie Luisa Ranieri e le figlie Emma e Bianca. I due attori sono riservatissimi ed è rarissimo trovare una foto di famiglia, ma questa volta Luca Zingaretti ha fatto un’eccezione posando con le figlie davanti alla sua torta di compleanno e la scritta: “E non ho bisogno di altro”, con un cuore rosso.





I due attori si sono conosciuti sul set. Era il 2005 ed erano impegnati nella miniserie televisiva Cefalonia. La coppia si è sposata il 23 giugno 2012, con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel ragusano. Nel luglio del 2011 nasce la primogenita della coppia, Emma; nel 2015, invece, viene data alla luce la seconda figlia, Bianca.

”Era da tanto che premeva per avere un secondo figlio, – aveva detto l’attrice – ma continuavo a rimandare. Non mi sentivo pronta, avevo in testa il lavoro. Poi Bianca è arrivata senza che l’avessimo cercata e, grazie a Dio, siamo stati felicissimi”.