Il vip è apparso su Instagram, annunciando di essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, visto che nessuno era a conoscenza di questa situazione. Ha approfittato di questa operazione per lanciare anche un appello a tutti i suoi follower, affinché facciano attenzione e soprattutto prevenzione per evitare problematiche simili. L’uomo, fidanzato con una donna molto famosa in Italia, ha postato alcune sue foto dopo l’intervento e ha scritto una lunga didascalia.

Queste le sue parole: “No, non è arrivato già il giorno del mio vaccino ma è un giorno altrettanto importante per me. Ve ne ho già parlato ma non smetterò di farlo, se ne parla troppo poco per l’importanza che ha e io ci tengo in particolar modo che passi questo messaggio. Se pensate che il Covid-19 sia un infame silente, pensate a un piccolo, minuscolo neo che cambia quasi impercettibilmente e che diventa qualcosa di brutto. Porta ad un tumore maligno e il tutto senza sintomi. Il melanoma si comporta così”.

Il vip ha proseguito: “Ve ne ho già parlato e siete fantastici: non solo ho ricevuto tantissima solidarietà ma anche tantissimi messaggi di ringraziamento da chi ha avuto a che fare con questo stro… e tantissimi che mi hanno detto che dopo il mio messaggio hanno prenotato una visita dal dermatologo. La prevenzione è infatti l’arma più forte che abbiamo: utilizzare la protezione solare e un’ispezione davanti allo specchio sono i piccoli gesti che possiamo fare nel quotidiano. La regola è asimmetria, bordi, colore, dimensione, evoluzione”.





Ad essere stato sottoposto a intervento chirurgico è stato Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, che ha aggiunto: “Questa regola ci permette di tenere sotto controllo i nei ma è con una visita specialista periodica e la mappatura dei nei che possiamo avere pieno controllo”. Luca Vezil ha continuato: “Non è dunque arrivato il giorno del mio vaccino ma è un giorno importante, il giorno in cui ho rimosso un altro piccolo stro… dal mio corpo. E sono proprio contento (tra qualche giorno ci sarà il risultato dell’istologico)”.

Luca Vezil ha concluso, scrivendo su Instagram: “Un grazie speciale al mio dermatologo, il Dott. Marconi, per la solita professionalità. Ps: dopo il piccolo intervento sono andato a prendermi un gelato, come i bambini”. Tra i commenti è spuntato il cuore della partner Valentina Ferragni, alla quale lui ha prontamente risposto: “Grazie a te amore”.