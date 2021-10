La storia tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è finita. La rottura è stata annunciata dall’ex tronista di Uomini e Donne la scorsa estate con queste parole: “È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”.

I due si erano conosciuti al Grande Fratello Vip e per alcuni anni hanno formato una delle coppie più glamour e ammirate. Poi però è arrivata la crisi e la separazione. E che i due abbiano voltato pagina è stato confermato dal comportamento di Luca. L’ex gieffino sta partecipando a un nuovo reality in Spagna, “Secret Story”. E proprio qui ha conosciuto una donna, Cristina Porta, con la quale non sono mancati i momenti di intimità.

Tra Luca Onestini e Cristina Porta era scattato anche il bacio. Ora però proprio dalla Spagna arrivano immagini che segnano un deciso ‘cambio di passo’ tra i due. Nel video che sta girando i due sono sotto coperta, ma di fronte alle telecamere e sembra che si consumi un momento particolarmente hot. Le coperte si muovono, Luca e Cristina sembrano dormire ma poi alcuni gesti fanno capire che i due sono svegli eccome…





Insomma pare che Cristina Porta abbia regalato un po’ di piacere sessuale a Luca Onestini. In tanti si sono accorti dell’episodio e subito l’attenzione è andata a Ivana Mrazova. Come avrà reagito la modella nel vedere queste immagini? In tanti se lo sono chiesto ed effettivamente l’ex di Luca ha visto il video e ha risposto sul suo profilo Instagram ai follower che le chiedono un commento al riguardo.

Facciamo tutti i complimenti a Luca Onestini per il lavoro di mano che si è fatto fare sotto le telecamere in Spagna.

E poi Soleil non aveva ragione?

Dispiace solo per Ivana Mrazova per lo schifo che deve vedere dopo 4 anni con questo individuo. #gfvip pic.twitter.com/Lt5jbPXOCc October 19, 2021

Ivana Mrazova ha risposto così a chi le ha inviato il video del ‘fatto’ tra Luca Onestini e Cristina Porta. “Visto che siete abbastanza in tanti che continuate a mandarmi delle cose imbarazzanti, che tra l’altro non mi riguardano più – dice la modella – volevo chiedere gentilmente se potete smettere perché non mi interessano. Grazie, buonanotte”.