GF Vip 7, la notizia fa presto il giro del web. Ebbene si, impossibile non continuare a parlare dei volti che hanno animato le vicende davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. Sotto la luce dei riflettori due ex vipponi che senza alcun dubbio si sono posti fin da subito come due dei protagonisti indiscussi della precedente edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Talmente tanto chiacchierati e seguiti durante la partecipazione alla trasmissione, che oggi si ritrovano davanti a un’altra possibilità che difficilmente si lasceranno sfuggire.

Oriana Marzoli e Luca Onestini di nuovo insieme nel corso della gettonatissima trasmissione televisiva. I due ex gieffini hanno scritto la storia del GF Vip 7 e adesso si troverebbero faccia a faccia con la possibilità di riprovare a partecipare in coppia al Gran Hermano Vip in Spagna, reality show pronto a tenere i telespettatori incollati allo schermo a partire dal mese di settembre, quindi non appena concluse le vacanze estive.

Leggi anche: “Sono scappata, un circo”. Soleil Sorge non sa se ridere o piangere dopo la rissa tra vip in vacanza. Cosa è successo





Oriana Marzoli e Luca Onestini di nuovo insieme in un altro programma tv: ecco dove si trovano

Da quanto si apprende, infatti, Oriana Marzoli e Luca Onestini attualmente si troverebbero già in Spagna. E il dettaglio che più ha incuriosito i fan sarebbe emerso proprio dalle parole di Oriana, che di recente ha ammesso di avere tutta l’intenzione di rimanere in terra spagnola per diverso tempo. Queste le sue affermazioni a riguardo: “Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”.

Al contempo, la storia con Daniele Dal Moro sembra essere terminata per sempre, visto che prossimamente Oriana ha preso la decisione di tornare nella nazione iberica. E l’ex gieffina avrebbe anche sottolineato su Twitter il suo dispiacere nel dover (temporaneamente?) abbandonare la tv italiana che tanto ha amato anche grazie all’esperienza vissuta all’interno della casa del GF Vip 7.

No vabbè anche questo…vi giuro che mi viene da piangere…giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia…il momento giusto, le persone, il paese, la lingua…tutto 🫶🏻🇮🇹❤️✨ https://t.co/i0if2M2Clb — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) August 12, 2023

: “Mi viene da piangere” e ancora: Giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia. Il momento giusto, le persone, il paese, la lingua… tutto”. E Luca Onestini in tutto questo? Anche lui, secondo fonti, sarebbe già volato verso la Spagna. Insomma, sembra che gli indizi per confermare che i due abbiano già preso la propria decisione non manchino, adesso non resta che attendere dichiarazioni ufficiali in merito all’indiscrezione.