Se anche Luca Argentero ha problemi come questo, allora nessun uomo è a rischio zero! Si fa per scherzare, ma quello che ha raccontato l’attore ed gieffino a Rai 1 a Da Grande, ha fatto discutere non poco. Siamo nel programma di Alessandro Cattelan “Da Grande”, un super show targato Rai e tra i tanti ospiti anche l’amico del conduttore, Luca. L’attore, che nei mesi scorsi si è sposato con Cristina Marino e ha avuto da lei la figlia Nina Speranza, assieme al conduttore ha risposto ad alcune domande social stuzzicanti.

Subito Cattelan ha messo in difficoltà Luca Argentero con un quesito assai intimo. “La vita sessuale viene stravolta dopo essere diventati genitori?”, chiede Cattelan. Argentero si è prima sciolto in un sorriso, poi ha risposto con un “Ni”. Quindi ha argomentato: “Non c’è tutta la giornata a disposizione, ci sono meno frangenti. Non c’è più ‘sono stanco’, ‘stavolta no’. Quando si può, si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta, la devi utilizzare”.

Poi Luca Argentero fa sapere che lui e la compagna fanno sapere con chi sono e dove vanno quando non escono assieme. In questo caso è per “non essere preoccupati”, ha sottolineato Luca che poi ha raccontato un curiosissimo aneddoto riguardate la moglie e Stefano De Martino. Cattelan ha affrontato la questione dei like social, chiedendo ad Argentero se ci fosse una persona in particolare per cui provasse fastidio circa i ‘mi piace’ piazzati da sua moglie Cristina.





Sì, c’è qualcuno che gli provoca ‘prurito’ e si chiama Stefano De Martino. Poi continua Luca Argentero: “Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero”.

Insomma, la Marino apprezza gli scatti del conduttore campano e la cosa va di traverso a Luca Argentero che poi ha tenuto a precisare di avere stima dell’ex marito di Belen. “Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale!”, ha proposto. De Martino ha risposto ironicamente con un “Non me la sento, scusate”. Fenomeni!