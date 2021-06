Luca Argentero e Cristina Marino hanno detto sì. I due si sono sposati in gran segreto, lontani dal clamore e dai flash dei paparazzi. D’altra parte lo aveva annunciato Gente pochi giorni fa: “Con ogni probabilità sapremo che si sono sposati a cose fatte. La data più probabile per il sì e questa estate. È loro intenzione organizzare un matrimonio intimo, segreto, ‘una festa d’amore’ come lo definisce Cristina”.

Luca e Cristina stanno insieme dal 2015 e il 20 maggio del 2020 sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. Nata in piena pandemia la bambina rappresenta col suo stesso nome uno slancio di ottimismo e fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà che tutti abbiamo attraversato. La cerimonia si è tenuta il 5 giugno 2021 nella sala consiliare del comune di Città della Pieve in Umbria alla presenza del sindaco Fausto Risini. Pochi invitati e Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie.

Adesso, a pochi giorni dal matrimonio emergono nuovi dettagli sulla cerimonia. Luca Argentero e Cristina Marino si sono uniti in matrimonio con rito civile e a quanto pare tra gli invitati si è contato un solo vip. “L’unico famoso era Raz Degan, poi c’erano i parenti stretti e alcuni amici di Torino e di Milano. Abbiamo gustato una serie di prodotti locali: formaggi, salumi e i classici frittini, molto buoni. Il clima era bellissimo, erano tutti emozionati”. Lo ha comunicato il sindaco di Città del Pieve Fausto Risini.





Fausto Risini è da tempo amico di Luca Argentero e ha svelato alcuni dettagli sul matrimonio svoltosi in gran segreto. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il primo cittadino ha spiegato che prima della cerimonia ha raggiunto Luca e Cristina nella loro casa. Prima del rito c’è stato un aperitivo con gli ospiti, un momento molto intimo, con appena trenta invitati. Sia Luca che Cristina hanno scelto di indossare abiti molto eleganti firmati Armani.

Per quanto riguarda Raz Degan l’amicizia con Luca Argentero risale a diversi anni fa. I due si sono conosciuti grazie alla serie “Raz & The Tribe”. A quanto pare il loro legame di amicizia è diventato sempre più forte, tanto che, appunto, Raz era l’unico vip presente al matrimonio. Assente invece la figlia di Luca e Cristina, Nina Speranza. Con ogni probabilità i due hanno preferito lasciarla alle cure di una baby sitter.

Per Luca Argentero si tratta del secondo matrimonio: dal 2009 al 2016 è stato infatti sposato con Myriam Catania.