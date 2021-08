Mentre su Rai1 è in onda l’ultima puntata della replica della prima stagione di “Doc – Nelle tue Mani”, proseguono le riprese della seconda stagione. Nella serie tv campione d’ascolti Luca Argentero interpreta il ruolo del primario Andrea Fanti. Le riprese delle nuove puntate sono iniziate a metà maggio e proseguiranno fino a novembre. Gli sceneggiatori hanno spiegato che la nuova stagione sarà decisamente più drammatica, affrontando anche il tema del Covid.

“Fanti da ultima ruota del carro dove era stato confinato, accetterà la sfida di tornare a fare il primario dovendo pure affrontare il virus e lo fa non pensando a sé stesso: prima ci sono gli altri – hanno detto gli sceneggiatori di “Doc – Nelle tue Mani 2” intervistati dal Corriere -. La nuova trama non può non intrecciarsi con la realtà pandemica: aprirà ferite, sconvolgimenti esistenziali. I medici di Doc mostreranno anche le loro fragilità, riuscendo a comunicare meglio con i pazienti, per capirne le necessità anche psicologiche”. Al momento non è stata ancora annunciata la data d’uscita, ma è probabile che la nuova serie sarà in onda all’inizio del 2022.

Nel frattempo Luca Argentero si gode le vacanze insieme alla moglie Cristiana Marino e alla figlia Nina Speranza. La piccola viene mostrata a volte nei profili social dei rispettivi genitori, ma mai in viso. Una scelta che Cristina Marino e Luca Argentero hanno preso quando la bimba è nata. Sin da subito sono stati abbastanza chiari e hanno dichiarato che non avrebbero concesso in esclusiva le foto della bambina a nessun giornale e che preferivano decidere in autonomia come e quando mostrare le immagini della piccola su Instagram.





Anche a distanza di un anno la coppia ha mantenuto la parola. “Non amo mostrare Nina sul web, per me è troppo preziosa”, ha detto Cristina Marino. Infatti sul suo profilo Instagram è apparsa una tenerissima foto della piccola Nina Speranza di spalle avvolta in un accappatoio bianco. “Senza fine” – ha scritto Cristina Marino su Instagram – “Anche se cerco di spiegartelo, Anche se lo vedi. Non sarà mai abbastanza”.

Lo scorso 20 maggio Nina Speranza ha compiuto 1 anno: “Un anno fa a quest’ora, ero gonfia come la palla su cui ero seduta”, ha scritto Cristina Marino sul suo profilo Instagram, riferendosi alla prima foto pubblicata. “Ero spaventata, ma piena di emozione, entusiasmo ed energia”, ha proseguito la modella e attrice, tornando con la mente al momento del parto. “Non lo sapevo ancora amore, ma quell’ENERGIA ERI TU. Sei una creatura speciale. ti amo che non esistono le parole…”, ha scritto ancora sotto alle vecchie e nuove foto dove la bimba non si vede mai per intero. “Amori miei”, il commento di papà Luca, ma sono tantissimi anche quelli lasciati dalle amiche vip come Alessia Ventura, Cristina Chiabotto e Anna Foglietta.