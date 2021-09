“Sei diventata una bomba!”. A 23 anni ruba la scena alla sorella vip: la metamorfosi da 10 e lode

È famosa per il suo guardaroba eccentrico, ma questa volta, per l’inaugurazione di un ristorante nel centro della capitale, la sorellina vip si è presentata con un outfit sobrio e super elegante.

Ha scelto un completo nero con giacca corta e pantaloni con spacchi alle caviglie abbinato a una una bralette in stile corsetto sempre nero. Ai piedi un paio di dècolletès Prada in cavallino tigrato e ha impreziosito il suo outfit total black con orecchini a cerchio in argento oversize e occhiali da sole scuri. La sorellina vip, che in passato ha confessato di essere ricorsa alla chirugia estetica, si è mostrata in forma e ha conquistato i fotografi accorsi per l’inaugurazione del ristorante.

Lei è Lottie Moss, sorella di Kate, una delle top model più famose e ricercate dagli stilisti, nonché icona della moda. Ventitre anni, bionda e bellissima, la giovane Lottie è recentemente balzata alle cronache per essersi iscritta a OnlyFans, la piattaforma digitale in cui le persone possono vendere contenuto privati (solitamente dedicati all’intrattenimento per adulti). Le foto erotiche di Lottie Moss sono in vendita sul sito ed era stata lei stessa ad annunciare la notizia sul suo profilo Instagram.





La sua agenzia di moda, la stessa della sorella Kate, si era detta molto preoccupata della decisione della 23enne di pubblicare contenuti per adulti perché le avrebbe potuto creare problemi sul lavoro. Una fonte ha infatti dichiarato a The Mail On Sunday: “Queste foto e il percorso che sta facendo influenzeranno il suo futuro come modella, ma anche come donna”.

“La tempesta non può lasciare che Lottie diventi un’altra vittima di questa folle cultura ossessionata dalla celebrità a tutti i costi. La sua salute mentale deve essere protetta”. Dello stesso avviso era stata una fonte vicina all’agenzia: “La Storm Model Management sta cercando di proteggere Lottie e tutti sperano che questa fase passi molto presto”.

A soli 19 anni Charlotte Lottie Moss si era sottoposta a un intervento di un aumento del seno, di cui va fiera: “Bisogna spendere soldi per stare bene con se stessi, e questa è una delle cose che rendono felici le donne”, aveva spiegato la modella al Daily Mail. “Sono sempre stata a disagio con il mio seno, quindi è stato facile dire alla mia famiglia che avevo intenzione di rifarlo”. Poco dopo ha deciso di rifare le labbra ma si è pentita della scelta.