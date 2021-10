Il ragazzo in questione si chiama Lorenzo e potrebbe sembrare un giovane come tanti altri. Ma suo padre non è affatto uno sconosciuto, anzi, è un popolare conduttore televisivo molto apprezzato da tutti. Ovviamente, se lo guardate attentamente, vi renderete conto che effettivamente la somiglianza c’è eccome. Sembrano proprio identici e si dà già tanto da fare per rendere il suo presente e futuro ancora più interessante. Recentemente si è anche laureato, come ha annunciato lo stesso papà famoso.

Il giovane aveva commentato così la notizia del conseguimento della sua laurea: “25 settembre 2017-27 ottobre 2020. Tre anni in un baleno. Grazie a chi ha fatto parte di questo capitolo. Grazie Siena”. E il papà famoso aveva aggiunto: “Grazie a te per il figlio stupendo che sei e per questa grande soddisfazione!”. Non si sanno moltissime informazioni su di lui, anche se qualcosa traspare anche leggendo la presentazione sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere di chi stiamo dunque parlando.

Si tratta del primogenito del noto presentatore televisivo e di sua mamma Beatrice. Un anno fa si è quindi laureato in Toscana, nella città di Siena, e lavorerebbe adesso come modello. Inoltre, ha una grandissima passione nei confronti del mondo della musica. Ma come detto, è il genitore ad essere decisamente molto conosciuto. Tra l’altro, quest’ultimo sta per tornare grande protagonista con una nuova trasmissione di cucina, che andrà in onda su Rai 2 e che sarà sicuramente seguitissima.





Lui si chiama Lorenzo Greco ed è il figlio del conduttore Alessandro Greco e di Beatrice Bocci. Alessandro Greco è uno dei più famosi presentatori televisivi, ma il ragazzo si sta facendo strada. Durante una finale di Miss Italia condotta dal padre Alessandro Greco, Lorenzo è diventato molto popolare ed è amato soprattutto dalle donne per la sua bellezza incantevole. Inoltre, è frontman dei TOB – The Old Blossom, ovvero una band rock alternativa. E in un’intervista ha parlato anche delle origini della sua passione.

In una recente intervista, il figlio di Alessandro Greco ha raccontato di sé: “Mio padre ha rappresentato un punto di svolta importante perché, mentre lo ascoltavo, cercavo di carpire tutta la musica che girava attorno, da quella italiana a quella americana. La mia canzone del cuore è Take me church di Hozier. Avevo diciassette anni e mezzo ed è stato per me un vero e proprio colpo di fulmine”.