Lorella Cuccarini non sarà più una ragazzina dal punto di vista anagrafico, ma tutti coloro che la vedono si meravigliano della sua età. La sua bellezza e la sua forma fisica non sono sicuramente di una donna di 56 anni e spesso e volentieri, soprattutto sui suoi social network, c’è sempre chi la riempie di complimenti. Ora, la diretta interessata ha deciso di parlare e di svelare ufficialmente il segreto del suo stato. Ha dunque spiegato come mai ancora oggi è in grado di stare così al top.

Alcuni mesi fa Lorella Cuccarini aveva ringraziato i suoi fan per un grande successo. Lo storico brano ‘La notte vola’, nonostante gli anni trascorsi al lancio, sta continuando a cavalcare la cresta del successo. Lo si apprende dalle numerose condivisioni su Tik Tok. “A 32 anni dall’uscita de ‘La notte vola’ il brano diventa trend su Tik Tok. Non avrei mai pensato di superare tre milioni di views con un video e vedere una challenge condivisa da tanti ragazzi”, aveva affermato Lorella più che emozionata.

L’insegnante di ‘Amici’ è amata da moltissimi uomini e anche le donne la apprezzano particolarmente e si chiedono ormai da tanto tempo come sia in grado di essere in forma così smagliante. Stavolta ha tolto ogni tipo di velo sulla questione e Lorella Cuccarini ha spifferato tutto al magazine ‘Starbene’. Innanzitutto, fondamentale per rimanere al top questo passaggio: “Bisogna curare sempre la pelle, non vado mai a letto senza struccarmi. Uso inoltre la protezione 50 anche durante la stagione invernale”.





Poi Lorella Cuccarini ha aggiunto nella sua intervista: “La mia regola è detergere bene la cute più volte al giorno scegliendo prodotti di qualità che ti consentono, in poche azioni, di fare il meglio. Consiglio detersione e protezione dagli ultravioletti. Il trucco nel mio campo è molto ricco e trovo che oli di ultima generazione siano fantastici per eliminarlo al meglio. Mi trovo benissimo”. E poi: “In palestra c’è un segreto, ovvero fissarsi un piccolo traguardo ogni giorno perché motiva molto”.

E poi Lorella Cuccarini ha chiosato così, parlando anche di cibo: “Pratico pilates e poi c’è la danza. Mangio di tutto, seguendo la dieta mediterranea, ma bevo poco. Niente superalcolici, solamente vino con amici. Mangio particolarmente molto riso perché è in grado di saziarmi ed è facilmente digeribile. In tournée mangio un piatto di basmati con un goccio d’olio. I dolci solo una volta ogni tanto”.