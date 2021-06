Lorella Cuccarini, 55 anni portati benissimo, è senza dubbio una delle showgirl più ‘longeve’ del panorama televisivo italiano. Ha iniziato a lavorare in tv tanti tanto anni fa: era il 1985 quando esordiva in “Fantastico 6” sostituendo Heather Parisi, ma la sua prima apparizione televisiva risale addirittura al 1978, quando aveva appena 12 anni, nel programma “Ma che sera”.

Recentemente, poi, Lorella Cuccarini, è stata protagonista di Amici 20, che ha chiuso come una delle edizioni più seguite di sempre del programma condotto da Maria De Filippi e nella lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo si è confessata a 360 gradi su lavoro ma anche vita privata. “Mi sono divertita tanto nel mio lavoro e spero di continuare a farlo”, ha detto Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini, confessione intima: “Con mio marito lo facciamo due volte a settimana”

“Ho sempre sentito forte il senso di responsabilità e ho avuto sempre molto rispetto del pubblico. C’è un patto con il pubblico che per me è chiaro e penso che ancora oggi l’unico vero nostro editore sia il pubblico”. Ovviamente in tanti anni di carriera non sono mancati gli ostacoli e i periodi bui: “La cosa che posso dire è che anche nei momenti difficili ho sempre avuto qualcosa da cui tornare e non è una cosa da poco”, ha spiegato ancora Lorella Cuccarini.





Che a Verissimo non si è tirata indietro nemmeno di fronte alle domande più private, intime. Quindi la confidenza che riguarda il marito Silvio Testi con cui, dopo ben tre decenni di matrimonio, ha un segreto per far funzionare la loro storia d’amore. E lo ha confidato senza imbarazzi ai microfoni di Verissimo.

“Non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta”, ha detto l’insegnante di Amici sempre nell’intervista mandata in replica sabato scorso su Canale 5. La coppia è sposata dal 1991 e dalla loro unione sono nati ben quattro figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara.