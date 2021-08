“Oggi sono una ‘ragazza’ di 56 anni! Ringrazio Dio per questa vita piena di Amore. Il futuro è ancora tutto da scrivere: l’obiettivo è continuare a guardare il mondo con la curiosità e lo stupore della mia adolescenza. Grazie a tutti per gli auguri! VVB”. Così Lorella Cuccarini si definisce: “Una ‘ragazza’ di 56 anni”. E come darle torto? Basta guardare la foto che ha pubblicato per il suo compleanno, quella che, come era prevedibile, ha fatto boom di like e di commenti.

Tanti, tantissimi auguri certamente. Ma anche tanti complimenti per la “più amata dagli italiani”. Classe 1965 e una lunghissima carriera alle spalle che ancora, a maggior ragione dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, le dà soddisfazioni, Lorella Cuccarini è più bella, radiosa, splendente e in forma che mai con l’abitino a righe bianche e blu in stile navy, che lascia intravedere un costume da bagno.

Lorella Cuccarini, 56 anni, è più bella e in forma che mai

Lorella Cuccarini si gode le vacanze in famiglia tra mare e sabbia dorata, location perfetta per festeggiare il compleanno che cade in piena estate. E non è l’unico motivo per festeggiare perché pochi giorni fa, lo scorso 3 agosto per la precisione, ha raggiunto l’importante traguardo dei 30 anni d’amore (e di matrimonio) con il marito Silvio Testi, al quale è da sempre legatissima e che non ha mancato di celebrare su Instagram.





“Quasi 11 mila giorni di te e di me”, ha scritto Lorella Cuccarini sotto alla foto di coppia col marito nel giorno del loro anniversario. E poi la conferma ufficiale della sua partecipazione ad Amici 2022 ma questa volta in una nuova veste: come insegnante di canto. Un cambio, dunque, rispetto alla scorsa edizione che ha però subito sollevato dei dubbi tra i fan dell’ormai ex insegnante di danza.

Ma in una delle sue risposte ai follower, Lorella Cuccarini ha sottolineato di aver accettato questa nuova sfida a seguito della proposta di Maria De Filippi: “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”.