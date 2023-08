Choc nel cinema dopo l’arresto dell’attore 32enne, che ha recitato in una delle serie per adolescenti più famose della televisione. È stato arrestato sabato in Texas ed è accusato di ubriachezza molesta e furto. Il fatto è avvenuto nella sua città natale di Rockwell, negli Stati Uniti d’America. È stato rilasciato dietro cauzione di 1.000 dollari.

Secondo quanto riporta il sito statunitense TMZ, l’attore ha scatenato un vero e proprio putiferio all’interno del motel nel quale alloggiava e per questo motivo i proprietari sono stati costretti a contattare le forze dell’ordine. L’attore aveva dei precedenti, ma sempre secondo quanto si legge su TMZ era da circa un decennio che non aveva problemi con la polizia. L’ultimo fatto risale al 2011, quando era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza a Burbank.

Leggi anche: Myrta Merlino, l’ultima foto dal mare prima di Pomeriggio 5. Ma tutti notano quel curioso particolare su Barbara D’Urso





Michael Musso, arrestato l’attore di Hanna Montana

La pluripremiata star Michael Musso è conosciuto per il suo ruolo di Oliver Oken in Hannah Montana. Negli Stati Uniti ha anche doppiato Jeremy nella serie animata Phineas e Ferb. Musso ha interpretato il ruolo di King Brady nello show Disney XD Pair of Kings. È stato condannato a 36 mesi di libertà vigilata informale. Durante la sua scorribanda nell’hotel, Michael Musso ha rubato un pacchetto di patatine e alla richiesta di pagamento degli agenti ha reagito scagliandosi su di loro. Per questo motivo l’attore è stato fermato e arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Arrivato in caserma, la polizia ha anche scoperto che aveva diversi mandati pendenti. Ha trascorso una notte nel centro di detenzione della contea di Rockwall prima di essere rilasciato domenica pomeriggio dopo aver pagato la cauzione. Ora Michael Musso dovrà frequentare corsi di educazione sull’alcol e di pagare una multa. L’attore è anche un cantante e dopo il suo debutto in televisione ha avuto un grande successo con i suoi brani. Ha ottenuto due Top 10 di Radio Disney Top 30 Countdown.

La sua cover di Lean on Me, che conteneva un video in rotazione su Disney Channel e The Snow Buddies DVD, ha trascorso 21 settimane nella classifica e raggiunto la settima posizione. Con Miley Cyrus ha girato nel Best Of The Both Worlds Tour. Durante la pausa delle riprese della serie Disney Hannah Montana ha girato gli Stati Uniti con il tour Radio Disney’s Jingle Jam 2007 con Jordan Pruitt, Drew Seeley e Keke Palmer.